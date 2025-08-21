[포토] 미소 짓는 추미애 신임 법사위원장

추미애 더불어민주당 의원이 21일 국회 본회의에서 법제사법위원회 위원장으로 선출된 뒤 당선 인사를 하고 있다.







