정청래 더불어민주당 대표와 김병기 원내대표 등 지도부가 21일 국회 본회의에서 대화하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"기분 나빠, 절대 가지마"…불친절한 나라 압도적 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 본회의장에서 대화하는 민주당 지도부
2025년 08월 21일(목)
정청래 더불어민주당 대표와 김병기 원내대표 등 지도부가 21일 국회 본회의에서 대화하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"기분 나빠, 절대 가지마"…불친절한 나라 압도적 1위, 모두가 예상한 '이곳'
"샤넬·에르메스는 명함도 못 내밀어"…韓 상륙 '초고가' 화장품 정체
"봉급 6.8% 인상·육휴 수당 月 250만원"…공무원들 믿고 싶었지만 결국
[단독]"길은 뚫었지만 집엔 못 갔다" 한국도로공사, 6년간 산재로 36명 '장례식'
"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격
"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위
"치사율 97%에 치료제도 없다"…수돗물서 '이것' 검출되자 호주 발칵
"돌발 상황에도 스스로 대처" 보스턴다이나믹스 영상 공개
"순식간에 환해져, 영화인줄"…한밤 중 日 하늘서 포착된 별똥별
"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격
"길은 뚫었지만 집엔 못 갔다" 한국도로공사, 6년간 산재로 36명 '장례식'