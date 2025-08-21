"3개 산단서 120만t씩 감축" "여수가 많이 줄여야" 산단별 감축 시나리오

세밀 조정 어려운 NCC…구체적 안은 다양해

혼합형 해법 나올 듯…산단별 논의 이뤄져야

정부, 연말까지 재편안 확정한다는 방침

정부와 석유화학 업계가 '에틸렌 25% 감축'에 공식 합의하면서 다양한 국내 나프타분해설비(NCC) 구조조정 시나리오가 수면 위로 떠오르고 있다. 단순히 설비 규모를 줄이는 문제가 아니라 어느 산업단지를 중심으로 설비를 유지하고 어떤 기업이 감축 부담을 떠안을지가 관건이다. 이번 결정은 공급 과잉 속에서 가동률이 70%대에 머물던 국내 NCC 업계에 구조조정의 신호탄이자 체질 개선의 분수령으로 평가된다.

21일 석유화학 업계에 따르면 구조조정 방안으로는 △균등 감축 △노후 설비 중심 조정안 △중소 규모 설비 우선 정리안 등이 거론된다. 주요 9개 업체가 각자 생산 능력의 25%를 줄이는 '균등 감축' 방식이 우선적으로 거론된다. 이해관계 조율이 쉽지만 생산설비를 세밀하게 조정하기 어려운 NCC의 특성상 현실성은 떨어진다.

1980~1990년대에 건설된 여수 지역의 노후 설비를 중심으로 줄이는 안도 가능성이 높다. 노후 설비를 줄이면 효율성은 높아지지만 지역 고용과 경제 충격이 뒤따를 것으로 예상된다. 대한유화·SK지오센트릭 등 규모가 작은 NCC를 우선 정리하는 방식도 있다. 속도는 빠를 수 있으나 산업 구조의 편중이 심해질 수 있다는 우려가 따른다. 업계에서는 결국 이들 방식을 절충하는 혼합형 해법을 내놓을 것으로 보고 있다.

향후 구조조정 논의는 기업별이 아니라 산업단지별로 이뤄질 공산이 크다. 배경에는 '직송망' 문제가 있다. NCC에서 생산된 에틸렌은 대부분 같은 산단 내의 다운스트림 공장으로 액화 상태로 직송된다. 운송 과정에서 냉각·압축·저장 비용이 크고 장거리 수송은 손실과 위험이 따른다. 따라서 여수·대산·울산 등 주요 산단별로 최소 한 개 이상의 NCC는 반드시 남겨야 한다는 논리가 힘을 얻는다. 이 때문에 업계에서는 "울산은 NCC 한 개만 남기자" "대산은 정유-화학 통합을 통해 효율성을 높이자"는 구체적 시나리오까지 오르내린다.

산단별 상황은 제각각이다. 일단 여수는 연간 생산 규모가 642만t으로 국내 최대 생산거점으로 꼽힌다. LG화학, 롯데케미칼, 여천NCC, GS칼텍스 등 주요 대기업이 모여 있어 집적효과가 크지만 동시에 감축 압박이 가장 거센 지역이다. 대산은 정유와 석화를 통합 운영하는 특성이 강하다. 한화토탈에너지스, LG화학, HD현대케미칼이 원유 정제에서 나프타 분해까지 연결된 가치사슬을 갖추고 있어 '정유-석화 융합 모델'을 통한 효율 개선 잠재력이 높다. 울산·온산은 상대적으로 규모가 작고, 대한유화·SK지오센트릭처럼 독립적이거나 PDH 기반 사업 구조를 가진 업체가 많아 통합 논의의 압력이 집중되는 구도다.

정부는 연말까지 구체적 사업재편안을 확정하고 하반기에는 종합 구조조정 방안을 발표할 예정이다. 하지만 업계에서는 "실제 통폐합 논의는 이제 막 시작 단계"라며 신중한 태도를 보인다. 업계에서는 업체별·산단별 이해관계가 얽혀있어 연말까지 치열한 힘겨루기가 불가피하다고 보고 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>