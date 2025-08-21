[포토] '코스피 상승 출발'

코스피 지수가 개인과 기관의 동반 매수세에 힘입어 전 거래일 대비 10.62포인트 상승한 3140.71로 장을 시작한 21일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>