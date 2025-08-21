본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]제이피아이헬스케어, 코스닥 상장 첫날 42%↑

송화정기자

입력2025.08.21 09:23

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제이피아이헬스케어 가 코스닥 상장 첫날 40% 넘는 오름세를 보이고 있다.


21일 오전 9시20분 현재 한국거래소에서 제이피아이헬스케어는 공모가(2만원) 대비 8450원(42.25%) 오른 2만8450원에 거래되고 있다.

제이피아이헬스케어는 지난 1일부터 7일까지 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 942.71 대 1의 경쟁률을 기록해 공모가가 희망 범위 상단인 2만원으로 확정됐다. 뒤이어 지난 11일부터 이틀간 진행된 일반 청약에서도 1154.54 대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금으로는 약 4조 5604억원이 모였다.


1980년 설립된 제이피아이헬스케어는 엑스레이 영상 진단의 핵심 부품인 그리드(Grid) 시장 세계 시장 점유율 1위 기업이다. 그리드는 엑스레이 진단 시 산란선을 줄여 영상 선명도를 높이는 필수 제품이다. 전 세계 유일 알루미늄과 카본 소재의 그리드를 모두 생산하는 기업으로, 전 세계 의료용 엑스레이 그리드 시장에서 약 40%의 점유율을 확보하고 있다.

[특징주]제이피아이헬스케어, 코스닥 상장 첫날 42%↑
AD
원본보기 아이콘




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"샤넬·에르메스는 명함도 못 내밀어"…韓 상륙 '초고가' 화장품 정체 "샤넬·에르메스는 명함도 못 내밀어"…韓 상륙 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1500마력 질주하는 K2 전차…생산력 앞세운 K방산의 현장"

'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

"배달 늦는다" 지적에 앙심…패스트푸드점 폭발물 자작극 배달기사 구속

"기분 나빠, 절대 가지마"…불친절한 나라 압도적 1위, 모두가 예상한 '이곳'

"길은 뚫었지만 집엔 못 갔다" 한국도로공사, 6년간 산재로 36명 '장례식'

경찰, 김영환 지사 '돈봉투 수수 의혹' 충북도청 압수수색

새로운 이슈 보기