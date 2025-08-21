[특징주]제이피아이헬스케어, 코스닥 상장 첫날 42%↑

제이피아이헬스케어 제이피아이헬스케어 0010V0 | 코스닥 증권정보 현재가 28,300 전일대비 8,300 등락률 +41.50% 거래량 8,591,627 전일가 2025.08.21 09:54 기준 전 종목 시세 보기 close 가 코스닥 상장 첫날 40% 넘는 오름세를 보이고 있다.

21일 오전 9시20분 현재 한국거래소에서 제이피아이헬스케어는 공모가(2만원) 대비 8450원(42.25%) 오른 2만8450원에 거래되고 있다.

제이피아이헬스케어는 지난 1일부터 7일까지 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 942.71 대 1의 경쟁률을 기록해 공모가가 희망 범위 상단인 2만원으로 확정됐다. 뒤이어 지난 11일부터 이틀간 진행된 일반 청약에서도 1154.54 대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금으로는 약 4조 5604억원이 모였다.

1980년 설립된 제이피아이헬스케어는 엑스레이 영상 진단의 핵심 부품인 그리드(Grid) 시장 세계 시장 점유율 1위 기업이다. 그리드는 엑스레이 진단 시 산란선을 줄여 영상 선명도를 높이는 필수 제품이다. 전 세계 유일 알루미늄과 카본 소재의 그리드를 모두 생산하는 기업으로, 전 세계 의료용 엑스레이 그리드 시장에서 약 40%의 점유율을 확보하고 있다.





