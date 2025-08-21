본문 바로가기
이재명 대통령 "위안부·강제징용 합의 뒤집는 것 바람직하지 않아"

송승섭기자

입력2025.08.21 05:41

21일 요미우리 신문 인터뷰
"일본은 한국에 매우 중요한 존재"

이재명 대통령 연합뉴스

이재명 대통령이 한일 간 위안부 합의와 강제징용 소송 문제에 대해 "뒤집는 것은 바람직하지 않다"고 말했다.


21일 요미우리신문에 따르면 이 대통령은 "한국 국민 입장에서는 매우 받아들이기 어려운 전 정권의 합의"라면서도 "국가 간의 약속이므로 뒤집는 것은 바람직하지 않다"고 밝혔다.

위안부 문제는 2015년 박근혜 전 대통령이, 강제징용 문제는 2023년 윤석열 전 대통령이 해법을 마련하겠다며 일본 정부와 합의안을 마련했다. 더불어민주당에서는 두 합의안에 대해 반대해왔지만 이 대통령은 국가 간 합의이니 계승하겠다는 뜻을 밝힌 것이다.


이 대통령은 "정책의 일관성과 국가 대외 신뢰를 고려하면서, 동시에 국민·피해자·유족의 입장도 진지하게 고려해야 하는 두 가지 책임을 동시에 짊어지고 있다"며 한국과 일본이 "더 인간적인 관점"에서 논의를 진행하자고 제안했다.


또 이 대통령은 한일 역사 갈등에 대해 "가능한 한 현실을 인정하고, 서로 이해하려고 노력하며, 대립적이지 않도록 하면서 해결해 나가면 된다"고 언급했다.

일본과의 관계에 대해서는 이 대통령은 "매우 중요한 존재"라면서 "한국도 일본에 유익한 존재가 될 수 있다고 생각한다"고 강조했다. 그러면서 "쌍방에 이익이 되는 길을 발굴해 협력할 수 있는 분야를 넓혀 나가야 한다"고 주장했다.


한편 이 대통령은 오는 23~24일 취임 후 처음으로 일본을 방문하고, 이시바 시게루 총리와 정상회담을 갖는다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
