허무니, 리디아 고에 이어 보그 모델 발탁

LPGA 투어 활약, 홍콩 최신판 표지 모델

2019년 데뷔, 7년 동안 세 차례 톱 10

팔로워 수 115만명, F1 드라이버 교제

미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 활약하는 허무니(중국)가 패션 매거진 보그 표지 모델이 됐다.

미국 골프 전문 매체 골프위크는 19일(현지시간) "허무니가 보그 홍콩의 최신판 표지 모델로 등장했다"며 "올해 보그 표지 모델이 된 LPGA 투어 선수로는 허무니 외에 리디아 고(뉴질랜드)가 있었다"고 보도했다. 허무니는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 보그에 실린 사진을 공개하며 '꿈만 같다!'(A dream!)는 글을 올렸다.

허무니의 보그 화보다. 사진제공=허무니 인스타그램

리디아 고는 지난 3월 이탈리아 패션 브랜드인 로로피아나의 드레스를 입고 보그 코리아 표지를 장식했다. 그는 LPGA 투어 통산 23승을 거뒀고, 2024년 파리 올림픽에서 금메달을 목에 걸었다.

이번에 보그 홍콩 표지 모델이 된 허무니는 2019년 LPGA 투어에 데뷔했으며 올해까지 7년간 우승 없이 톱 10을 3번 기록했다. 최고 성적은 2022년 9월 월마트 NW 아칸소 챔피언십 공동 5위다. 기량보다는 화려한 외모로 화제를 모았다. SNS 팔로워 수가 115만명이 넘는다. 포뮬러원(F1) 드라이버인 알렉산더 알본(태국)과 교제하고 있다.





노우래 기자



