우 의장, 전승절 행사 중국 공식 초청받아…이 대통령 대신 참석할 듯

다음 달 3일 중국 베이징에서 열리는 전승절 행사에 이재명 대통령을 대신해 우원식 국회의장이 참석할 전망이다.

국회의장실은 우 의장이 20일 국회의장 집무실에서 다이빙 주한중국대사를 비공개로 접견한 뒤 기자들에게 공지문을 보내 "우 의장은 오는 9월 3일 중국 전승절 행사에 중국 정부의 공식 초청을 받았다"고 밝혔다.

이어 "참석 여부 등에 대해 결론 나오는 대로 공지하겠다"고 덧붙였다.

중국은 해외 정상들을 대거 초청해 베이징 톈안먼 광장에서 열병식이 포함된 전승절 80주년 행사를 성대하게 열겠다는 계획을 세웠다.

중국 측은 이 대통령의 참석 의사를 한국 측에 타진한 것으로 알려졌지만, 이 대통령을 대신해 국가 의전 서열 2위인 우 의장이 방중할 것으로 보인다.

국회 한중의원연맹 소속 여야 의원들도 함께 중국을 찾을 전망이다.

