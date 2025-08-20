[포토] 민방위훈련 참석한 김민석 총리

20일 정부서울청사 지하2층 안전교육장에서 김민석 국무총리 등이 참석한 가운데 을지연습과 연계된 '정부서울청사 공습대비 민방위 훈련'이 열리고 있다. 김 총리가 테러 화생방 대비 장비를 견학하고 있다.







