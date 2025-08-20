본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

한수원 월성원자력본부, ‘을지연습·물리적방호 하반기 부분훈련’ 실시

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.20 14:14

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

민·관·군·경 합동 드론 침투 상황조치 훈련… 관계기관 협력 체계 구축 검증

한국수력원자력 월성원자력본부(본부장 정원호)는 18일부터 21일까지 4일간 '2025년 을지연습·물리적방호 하반기 부분훈련'을 실시한다.

'2025년 을지연습·물리적방호 하반기 부분훈련' 실시. 한수원 월성원자력본부 제공

'2025년 을지연습·물리적방호 하반기 부분훈련' 실시. 한수원 월성원자력본부 제공

AD
원본보기 아이콘

월성본부는 19일 을지연습의 일환으로 민·관·군·경 합동 드론 침투에 따른 상황조치 훈련을 성공적으로 실시했다.


월성원자력본부, 해병대 1사단, 경주경찰서, 포항해양경찰서 등 각 기관에서 100여명이 참석한 가운데, 불법 드론이 동시다발적으로 원자력 시설을 공격한 상황에서 원전 방호인력에 의한 탐지-지연-대응이 신속하고 효과적으로 이뤄졌다.

훈련은 실제 상황을 가정해 3단계로 진행됐으며, △드론에 대한 주민 신고와 유관기관 상황전파 △탐지장비에 의한 드론 위치 탐지·식별, 드론 위협 증가에 따른 비상대응조직 운영 △불법 드론 재밍, 월성본부 청경대와 해병대 기동타격대 출동과 추락 드론 원점보존, 환자 발생에 따른 응급조치·후송, 화재진화 단계로 진행됐다.


이번 훈련은 테러 상황 발생 시 초기 대응능력을 향상시키고 유관기관 간 원활한 협조체계를 구축하는 데에 크게 기여했다.


정원호 본부장은 "이번 훈련의 결과를 바탕으로 대응 매뉴얼을 구체화하고 정기적인 합동 훈련을 통해 비상 상황에 대한 준비를 지속적으로 강화할 예정이다"며 "월성본부는 원자력시설의 안전을 최우선으로 해 국민의 생명과 재산 보호와 더불어 10월 경주에서 개최되는 APEC 정상회의의 성공을 위해서도 최선을 다하겠다"고 강조했다.

을지연습과 물리적방호 부분훈련. 한수원 월성원자력본부 제공

을지연습과 물리적방호 부분훈련. 한수원 월성원자력본부 제공

원본보기 아이콘



영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계 작성 이래 최고치 내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

"난자 얼리는 것도 투자"…2030 여성들의 남다른 미래 준비

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

'이태원 참사' 출동 소방관 숨진 채 발견

새로운 이슈 보기