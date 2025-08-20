송창현 현대차 사장 "핵심 파트너와 SDV 양산 공급망 체계 구축"

'플레오스 SDV 스탠다드 포럼' 개최

소프트웨어 생태계 구축으로 'SDV' 가속

현대자동차그룹이 소프트웨어 중심 차량(SDV) 시대 가속화를 위해 핵심 협력사들과 최신 기술 표준 및 SW 개발 체계를 공유하며 협력 기반을 강화했다.

20일 경기도 판교 소프트웨어드림센터에서 열린 '플레오스 SDV 스탠다드 포럼'에서 송창현 현대차·기아 AVP본부장 사장이 발표하고 있다. 현대차 AD 원본보기 아이콘

SDV는 차량 완성되는 시점에 기능이 정해지는 기존과 달리 차량 출고 후에도 소프트웨어 업데이트와 기능 확장이 가능한 플랫폼이다. SDV가 양산에 이르기 위해서는 완성차 제조사뿐만 아니라 부품사, 소프트웨어 개발사, 보안·진단·검증 분야까지 포함한 전 분야의 개발 환경이 소프트웨어 중심으로 재편되고, 이를 뒷받침할 표준과 협력 체계가 필요하다.

현대차그룹은 이날 포럼을 통해 SDV 전환에 필요한 최신 기술 표준과 개발 체계를 협력사에 공유하고 소프트웨어 중심의 협력 체계를 사전에 구축키로 했다.

송창현 현대차·기아 AVP본부장 사장 기조연설에 이어 ▲SDV 양산을 위한 차량 개발 방식의 전환 ▲최적화된 하드웨어와 유연한 소프트웨어 아키텍처 '코다(CODA)' 적용 ▲'플레오스 비히클 OS'를 통한 차량 소프트웨어 개발 ▲지속 확장 가능한 외부 디바이스 표준화 구조 ▲OEM-협력사 간 통합 소프트웨어 개발 도구체계 등 5개 세션으로 진행됐다.

이날 현대차·기아와 포티투닷(42dot)의 기술 담당 임원들은 지난 3월 개발자 컨퍼런스 '플레오스 25'에서 발표된 방향성을 한 단계 구체화해, SDV 전환 과정에서 직면하는 과제와 이에 대응하기 위한 전략을 설명했다.

특히 SDV 개발을 지원하는 표준화된 소프트웨어 개발 체계를 소개, 협력사들이 이를 자사 개발 환경에 적용할 수 있는 구체적인 가이드를 제시했다. 이는 소프트웨어 사양 정의부터 기능 검증, 개발 이슈 및 산출물 관리에 이르는 전 과정을 수행할 수 있도록 구성돼 있으며, 현대차그룹과 협력사가 보안을 유지한 채 개발 데이터를 실시간으로 연계·공유할 수 있는 것이 특징이다.

현대차그룹은 협력사들이 SDV 시대에 발맞춘 새로운 사업 기회를 발굴할 수 있도록 지원하고, 정기적인 포럼 운영을 통해 지속적으로 기술 로드맵을 공유하는 등 기술 개발 환경을 빠르게 전환하기 위한 협력을 이어갈 계획이다.

송창현 사장은 "SDV 구현을 위해서는 핵심 파트너 간 긴밀한 협력과 표준화된 개발 체계 확산이 필수"라며 "지속적인 기술 표준 배포를 통해 SDV 양산 공급망 체계를 갖추고, 소프트웨어 중심의 상호 협력 네트워크를 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



