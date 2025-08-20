신평 "김건희, 앙상한 뼈만 남아…내가 죽어야 남편 살길 열릴까 말해"

신평, 수감 중인 김건희 여사 접견

"앙상한 뼈만 남아…한동훈 원망도"

서울남부구치소에 수감 중인 윤석열 전 대통령 배우자 김건희 여사가 측근에게 답답한 심경을 토로한 것으로 알려졌다.

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 마치고 나오고 있다. 사진공동취재단 AD 원본보기 아이콘

20일 윤 전 대통령 측근인 신평 변호사는 자신의 페이스북을 통해 최근 서울남부구치소에서 김 여사를 접견했다며 "김 여사는 매우 수척하고 앙상한 뼈대만 남은 상태였다"고 전했다.

신 변호사는"(김 여사가) '선생님, 제가 죽어버려야 남편에게 살길이 열리지 않을까요'라고 했다"며 "너무나 황망한 말에 깜짝 놀랐고, 그렇게 생각하시지 말라고 달래며 약간의 위안을 드리려고 했다"고 말했다.

그는 또 김 여사가 한동훈 전 국민의힘 대표를 원망하는 취지의 언급을 했다고 전했다. 신 변호사는 "(김 여사가) '한동훈이 어쩌면 그럴 수가 있냐', '한동훈이 배신하지 않았다면 그의 앞길에는 무한한 영광이 있었을 것 아니냐'고 한탄했다"고 했다.

이에 신 변호사는 "'한동훈은 불쌍한 인간이다. 허업(虛業)의 굴레에 빠져, 평생 혹시나 하는 마음으로 '대권 낭인'이 돼 별 소득 없이 쓸쓸히 살아갈 것이다. 그는 인생의 낭비자일 뿐'이라고 (대답)했다"고 말했다. 이어 "(김 여사에게) 많이 어렵겠지만 그를 용서하도록 노력해 볼 것을 권했다"며 "용서하기 힘들면 그의 초라한 미래를 연상하면서 그를 잊어버리라, 그것이 진정으로 그를 이기는 길, 업장을 지우는 길이 된다고 말했다"고 했다.

김 여사를 둘러싼 각종 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀은 이날 "김건희씨에 대한 구속기간이 어제(19일) 법원에 의해 8월 31일까지로 연장 결정됐다"고 밝혔다. 김 여사는 자본시장과금융투자업에관한법률위반, 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 등 혐의로 지난 12일 구속됐다. 형사소송법상 피의자 구속 기한은 원칙적으로 10일이지만, 한 차례 연장이 가능해 최장 20일까지 가능하다.

김 여사를 당초 이날 오전 10시 소환될 계획이었으나 김 여사는 건강이 매우 좋지 않아 출석이 어렵다는 내용의 자필 사유서를 제출했다. 김 여사 측에 따르면 김 여사는 우울증 등으로 수면과 식사가 어려워 짧은 간격으로 연속으로 조사받은 게 쉽지 않다는 입장인 것으로 알려졌다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>