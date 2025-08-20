본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

파이브가이즈 용산, 전 세계 매출 상위 5위권 진입

김흥순기자

입력2025.08.20 11:08

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

글로벌 톱5 그룹 포진

프리미엄 버거 브랜드 파이브가이즈를 운영하는 에프지코리아는 지난달 문을 연 파이브가이즈 용산이 개장 첫 주부터 글로벌 톱5 그룹에 이름을 올렸다고 20일 밝혔다.


파이브가이즈 용산. 에프지코리아 제공

파이브가이즈 용산. 에프지코리아 제공

AD
원본보기 아이콘

글로벌 톱5 그룹은 파이브가이즈의 전 세계 1900여곳 매장 중 매출 상위 약 0.3%에 해당하는 최우수 매장으로 분류된다. 국내 8호점으로 문을 연 파이브가이즈 용산은 총 413.1㎡(약 125평), 118석 규모로 KTX와 지하철 1·4호선이 만나는 교통의 요지에 자리 잡고 있다.

에프지코리아 관계자는 "유동 인구가 많은 지역적 특성도 있지만 단기간 내 최상위 그룹에 진입한 것은 파이브가이즈의 맛과 품질에 대한 고객 선호도가 반영된 결과"라고 설명했다.


파이브가이즈는 2023년 6월 강남에 1호점을 내며 국내 사업을 시작했다. 2년 동안 누적 방문객 450만명을 넘어섰다. 현재 강남, 여의도, 고속터미널, 서울역, 판교, 광교, 압구정, 용산 매장을 운영 중이고, 올해 4분기 경기 여주 프리미엄 아울렛에 추가로 매장을 열 계획이다.


이와 별개로 에프지코리아의 모회사인 한화갤러리아 는 파이브가이즈의 사업권 매각을 검토 중이다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"금·코인 이제 그만 사"…'상황 급변' 美 전문가들이 꼽은 투자처[실전재테크] "금·코인 이제 그만 사"…'상황 급변' 美 전문가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

7년 만에 피운 꽃…케데헌이 증명한 새로운 길

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"나이 들기 전에 미리"…난자 얼리는 2030 여성 늘었다

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

美 철강·알루미늄 50% 관세 대상에 407종 파생상품 추가

새로운 이슈 보기