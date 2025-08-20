파이브가이즈 용산, 전 세계 매출 상위 5위권 진입

글로벌 톱5 그룹 포진

프리미엄 버거 브랜드 파이브가이즈를 운영하는 에프지코리아는 지난달 문을 연 파이브가이즈 용산이 개장 첫 주부터 글로벌 톱5 그룹에 이름을 올렸다고 20일 밝혔다.

글로벌 톱5 그룹은 파이브가이즈의 전 세계 1900여곳 매장 중 매출 상위 약 0.3%에 해당하는 최우수 매장으로 분류된다. 국내 8호점으로 문을 연 파이브가이즈 용산은 총 413.1㎡(약 125평), 118석 규모로 KTX와 지하철 1·4호선이 만나는 교통의 요지에 자리 잡고 있다.

에프지코리아 관계자는 "유동 인구가 많은 지역적 특성도 있지만 단기간 내 최상위 그룹에 진입한 것은 파이브가이즈의 맛과 품질에 대한 고객 선호도가 반영된 결과"라고 설명했다.

파이브가이즈는 2023년 6월 강남에 1호점을 내며 국내 사업을 시작했다. 2년 동안 누적 방문객 450만명을 넘어섰다. 현재 강남, 여의도, 고속터미널, 서울역, 판교, 광교, 압구정, 용산 매장을 운영 중이고, 올해 4분기 경기 여주 프리미엄 아울렛에 추가로 매장을 열 계획이다.

이와 별개로 에프지코리아의 모회사인 한화갤러리아는 파이브가이즈의 사업권 매각을 검토 중이다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



