"美, 삼성·TSMC 등 美 공장 짓는 반도체기업 지분 인수 검토"

이승형기자

장희준기자

입력2025.08.20 10:20

러트닉 주도…반도체지원법 지원 대가

하워드 러트닉 미국 상무장관이 반도체지원법(CHIPS Act)에 따른 지원을 받아 미국에 공장을 짓는 반도체 기업의 지분을 미 정부가 받는 방안을 검토 중이라고 로이터통신이 19일(현지시간) 익명의 소식통을 인용해 보도했다.


하워드 러트닉 미국 상무장관. EPA연합뉴스

하워드 러트닉 미국 상무장관. EPA연합뉴스

대만 TSMC, 미국 마이크론, 한국 삼성전자 등이 이런 기업에 해당한다. 지난해 말 조 바이든 전 행정부 당시 미 상무부가 확정한 기업별 반도체지원법 지원금 액수는 TSMC 66억달러(9조2000억원), 마이크론 62억달러(8조6000억원), 삼성전자 47억5000만달러(6조6000억원)다. 러트닉 장관은 지난 6월 해당 지원금이 "지나치게 너그럽다"며 상무부가 재협상을 벌이고 있다고 밝히면서, 마이크론의 경우 미국 내 반도체 공장에 대한 투자를 늘리겠다는 제안을 해왔다고 전했다.

소식통은 이번 계획 논의에 스콧 베선트 미 재무장관도 참여하고 있으나 주도권을 쥐고 일을 추진하는 사람은 주무 장관인 러트닉 장관이라고 말했다. 도널드 트럼프 대통령도 이 방안을 마음에 들어 한다고 소식통은 전했다.


이 같은 방안은 미 정부가 자국 기업인 인텔에 지원금을 주는 대가로 지분 10%를 받으려는 계획을 확대한 것이라는 분석이 나온다. 러트닉 장관은 이날 CNBC와의 인터뷰에서 "반도체법은 단순히 부유한 기업에 돈을 주는 것이었다"며 "트럼프 대통령은 '바이든 전 대통령이 그냥 주려 했던 돈을 미국인을 위한 지분으로 바꾸자. 우리가 기업들에 돈을 준다면 그에 따른 몫을 가져가야 한다'고 한다. 이 돈을 트럼프 대통령의 손에 맡기면 미국 납세자를 위한 더 좋은 거래를 얻을 수 있다"고 했다.


미 정부가 이런 방식으로 대기업에 투자하는 것은 이례적이다. 앞서 트럼프 대통령은 지난 6월 일본제철의 US스틸 인수를 승인하면서 중요 경영 사안에 대한 거부권을 갖는 '황금주'를 미 정부가 보유하도록 한 바 있다.

보도 내용에 대해 TSMC는 논평을 거부했으며 마이크론, 삼성전자, 백악관은 논평 요청에 답하지 않았다고 로이터통신은 전했다.


반도체 업계는 강한 우려를 나타내고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스는 이미 바이든 전 행정부 시절 보조금 규모를 확정했고, 이를 바탕으로 최종 대미 투자 규모를 결정했다. 투자에 대한 대가로 보조금을 받기로 한 것인 만큼, 주식을 내놓으라는 식의 일방적인 추가 요구는 현실적으로 수용하기 어렵다는 게 우리 업계의 공통된 시각이다. 우리 반도체 기업들은 파문이 번질 가능성을 두고 긴장하는 분위기다.


반도체 업계 관계자는 "보조금 합의에 따라 투자 금액을 확정한 건 기업 간 본계약을 체결한 것과 마찬가지"라며 "합의 내용을 바꾸려면 쌍방 재합의를 이루는 게 합리적이지만, 상대가 미국 정부라는 사실만으로도 기업들이 협상 과정에서 종속될 수밖에 없다는 우려가 크다"고 했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
장희준 기자 junh@asiae.co.kr
