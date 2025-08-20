오세훈 "낡은 규제는 서울의 족쇄… 365일 규제혁신하겠다"

'규제혁신 365 프로젝트' 발표

규제철폐 상시 운영 체계 전환

전문가 참여 발굴단 규제 검토

자치법규 전수조사…폐지·간소화

서울시가 시민과 분야별 직능단체가 직접 참여하는 규제발굴시스템을 365일 가동한다. 특정 기간만 운영했던 행정 주도형 방식에서 벗어나 시민과 기업이 체감할 수 있는 실효성 높은 규제를 빠르게 제거하겠다는 취지다.

오세훈 서울시장은 20일 서울시청에서 "경제는 살고 민생은 회복되는 규제혁신도시 서울을 실현하겠다"며 '규제혁신 365 프로젝트'를 발표했다. 전국 지방자치단체 최초로 국장급(3급) 전담 조직인 '규제혁신기획관'을 출범시킨 지 50일 만이다.

오세훈 서울시장이 20일 서울 중구 서울시청 브리핑룸에서 '규제혁신 365 프로젝트' 관련 기자설명회를 하고 있다. 2025.8.20 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

핵심은 사안별, 기간별로 진행한 규제 철폐를 365일 추진하겠다는데 있다. 지금까지는 '규제철폐 100일 집중 추진 기간'이나 '규제 풀어 민생 살리기 시민 대토론회' 등에서만 규제를 심사했지만 이제 상시 점검 체계로 전환한다.

우선 시민과 분야별 직능단체가 참여하는 규제발굴시스템을 구축한다. 다양한 분야의 시민 200명으로 구성된 '규제발굴단' 운영이 시작이다. 대한건축사협회, 소상공인 연합회 등 직능단체 200여개와는 '직능단체 규제혁신 핫라인'을 운영한다. 규제발굴단의 제안은 관련 부서와 전문가가 신속하게 검토해 실현 가능한 사안은 빠르게 정책에 반영, 체감도 높은 규제혁신을 실현할 계획이다.

서울시 자치법규에 등록된 772건의 규제는 전수조사하기로 했다. 불필요하거나 과도한 규제를 폐지하거나 간소화하기 위해서다. 일부 규제는 '원칙적으로 허용하되 예외적으로만 금지'하는 네거티브 규제 방식으로 전환하는 방안도 고민 중이다.

발굴된 규제개선 과제를 즉각 심사하는 시스템도 구축한다. ▲선정 및 구체화 ▲부서 검토 및 이해관계자 협의 ▲전문가 심사의 3단계 절차를 거쳐 혁신안을 확정하는 방식이다. 서울시 '규제총괄관'을 단장으로 하는 ▲문화경제 ▲도시계획·건설 ▲안전·교통 ▲복지·환경 4개 분과 '전문가 규제 자문심사단(분과당 10명 내외)'을 운영해 분야별 규제 개선안을 검토·심사한다.

이를 지원하기 위한 법·제도적 기반도 강화한다. 신산업·민생경제 등 서울경제 성장에 핵심적인 역할을 하는 산업에 '서울형 민생규제 샌드박스'를 도입해 규제를 보다 유연하고 탄력적으로 적용하는 실험적 특례를 가동한다. 현 '규제개혁위원회 설치 및 운영 조례'를 '서울특별시 규제개혁 기본조례'로 확대·개편하는 게 대표적이다. 규제 개념, 서울형 민생규제 샌드박스 등 관련 사업 근거, 전문가 규제 자문심사단 운영 등 규제혁신과 관련된 주요 내용을 담기로 했다.

불합리한 규제를 심사·선별·개선하기 위해 구체적 심사기준과 매뉴얼을 담은 '서울형 규제혁신 체크리스트'도 개발한다. 체크리스트는 규제 존치 필요성부터 비용 대비 효과, 행정 집행 부담 등 규제개선을 위한 사전 평가와 검토 등에 활용할 예정이다.

이밖에 전국 최초로 개별 부서나 시 차원을 넘어 정부, 자치구, 시의회, 타 시·도 등과 협력하기 위한 대응 체계를 마련한다. 전국적으로 적용 가능한 규제는 공청회나 포럼을 통해 공론화하고 시의회, 시도지사협의회, 직능단체 등과 함께 중앙정부에 법령개정을 건의할 계획이다. 서울시 규제혁신기획관과 자치구 규제담당국장으로 구성된 '시-자치구 규제발굴협의체' 운영을 통해 규제부터 발굴하는 시스템이 가동될 것으로 보인다.

오 시장은 "낡고 경직된 규제는 시민 일상을 불편하게 만들고 기업 도전을 가로막아, 결국 서울의 미래를 제약하는 족쇄로 작용할 수밖에 없다"며 "규제혁신을 365일 서울시정에 대입해 실질적인 시민의 삶 변화와 서울 발전을 이끄는 선순환 모델로 발전시키겠다"고 말했다.

서울시 '규제혁신 365 프로젝트' 운영안. 서울시 원본보기 아이콘

서울시 규제철폐 성과. 서울시 원본보기 아이콘





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>