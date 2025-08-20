[뉴욕증시]대형 기술주 부진 속 혼조 마감…나스닥 1.46% ↓

엔비디아 등 반도체株 일제 하락

나스닥, 4월 이후 40% ↑…"AI 거래 숨 고르기"

22일 파월 잭슨홀 연설 주목

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 19일(현지시간) 혼조세로 마감했다. 기술주 전반이 약세를 나타내면서 S&P500지수와 나스닥지수가 하락했다. 뚜렷한 재료가 부재한 가운데 투자자들은 이번 주 예정된 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장의 잭슨홀 연설을 대기하고 있다.

이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 10.45포인트(0.02%) 상승한 4만4922.27에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 37.78포인트(0.59%) 하락한 6411.37, 기술주 중심의 나스닥지수는 314.822포인트(1.46%) 미끄러진 2만1314.952에 거래를 마쳤다.

대형 기술주가 부진한 흐름을 나타내며 S&P500지수와 나스닥지수를 끌어내렸다. 종목별로는 반도체주 약세가 두드러졌다. 엔비디아가 3.5% 내렸고 AMD와 브로드컴은 각각 5.44%, 3.55 떨어졌다. 테슬라는 1.75% 내렸고 페이스북 모회사인 메타는 2.07% 하락했다. 인공지능(AI) 기반 데이터 분석업체인 팔란티어는 9.35% 급락했다. 반면 인텔은 일본 소프트뱅크가 20억달러를 투자해 지분 약 2%를 매입한다는 소식에 6.97% 뛰었다. 홈디포는 2분기 실적이 시장 기대에 못 미쳤지만 연간 전망을 유지하면서 3.19% 올랐다.

링컨 파이낸셜의 제이슨 브론체티 최고투자책임자(CIO)는 "AI 관련 거래가 붕괴된 것은 아니지만 숨 고르기에 들어간 것일 수 있다"며 "지난 4월 이후 나스닥지수가 40% 상승한 뒤 최근 경제 지표, 향후 예상되는 미 연방준비제도(Fed) 정책에 맞춰 시장이 재조정되는 과정에서 일시적인 휴식이 나타나는 건 정상적"이라고 분석했다.

투자자들의 시선은 오는 22일 오전 10시 예정된 제롬 파월 Fed 의장의 잭슨홀 연설에 쏠린다. 파월 의장이 경제 전망과 통화정책 방향과 관련해 내놓을 메시지에 전 세계 금융시장이 주목하고 있다. 최근 노동시장 둔화와 엇갈린 인플레이션 전망 속에 그가 금리 인하 신호를 보낼지가 관건이다. 다만 예상보다 매파적(통화긴축 선호) 발언이 나올 경우 증시가 약세로 돌아설 수 있다는 전망이 나온다.

시장은 9월 금리 인하 가능성을 높게 보고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 Fed가 현재 연 4.25~4.5%인 기준금리를 9월에 0.25%포인트 내릴 가능성은 이날 기준 84.8%로 집계됐다.

트레저리 파트너스의 리차드 새퍼스타인 CIO는 "Fed가 잭슨홀 미팅을 시장 준비의 기회로 삼아 9월 금리 인하와 연말까지의 완화적 기조를 시사할 것으로 예상된다"며 "이번 행사는 파월 의장의 마지막 잭슨홀 미팅인 만큼 중앙은행의 독립성을 강조할 가능성이 크다"고 전망했다.

하루 뒤인 20일에는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록이 공개된다. 지난달 다수의 금리 동결 결정에 2명의 위원이 반대표를 던진 가운데, 의사록을 통해 Fed 내부의 금리 논의 과정을 확인할 수 있을 전망이다.

기업 실적 발표도 이어진다. 홈디포 외에도 이번 주에는 월마트, 타깃, 로우즈 등 주요 소매업체가 실적을 공개한다. 공격적인 관세 정책과 이에 따른 엇갈린 인플레이션 전망 속에 시장은 이들 기업의 실적을 통해 미국 소비 경기 흐름을 가늠하고자 하고 있다.

우크라이나 전쟁 종식을 위한 러시아와 우크라이나 간 정상회담 추진 등 지정학적 요인도 투자자들의 관심을 모으고 있다.

국채 금리는 금리 인하 전망에 소폭 내림세다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 전 거래일 대비 3bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.3%, 2년 만기 미 국채 금리는 전일 보다 1bp 내린 3.75%에서 거래되고 있다.





