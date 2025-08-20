롯데百, '인권경영시스템' 인증…협력사 인권보호도 앞장

ESG경영 선도하는 중장기 로드맵 실천

임직원 정서 케어 '리조이스 상담소' 운영

롯데백화점이 유통업계 최초로 '2025년 인권경영시스템' 인증을 획득했다고 20일 밝혔다.

'인권경영'은 임직원, 고객, 협력사, 지역사회 등 기업 경영과 관련된 모든 이해관계자에게 인간의 존엄과 가치를 실현하기 위해 필요한 활동을 이행하는 경영 방식을 의미한다.

'인권경영 시스템'은 UN국제 인권선언과 국가인권위원회의 인권경영 가이드라인을 기반으로 ISO(국제표준화기구) 표준에 맞게 '한국경영인증원(KMR)'에서 개발한 인증제도이다. 해당 기관 인증을 기준으로 현재까지 국내에서는 롯데백화점을 포함해 단 6개의 사기업만이 인권경영시스템 인증을 받았다.

롯데백화점은 2023년 유통업계 최초로 한국경영인증원을 통해 '제3자 인권영향평가'를 실시하며 인권경영 체계를 선제적으로 구축했다. 2023년에는 '우수' 수준을 받았고, 이후 인권경영 체계 수립 및 공고화 노력을 지속한 끝에 지난해 진행한 인권영향평가에서는 '최우수' 수준을 받았다. 올해는 한 단계 더 나아가, 유통업계 최초로 인권경영시스템 인증을 취득하며 실효성 있는 중장기 로드맵에 따라 제도를 실질적으로 이행하고 있다.

롯데백화점은 '존중하는 근무환경 조성'을 위해 다양한 인권보호 활동을 진행하고 있다. 고객 응대 과정에서 정서적 스트레스를 받는 직원들을 위해 '고객 응대 근로자 마인드 케어' 교육을 운영하고, 전국 영업점에 '소통카운슬러'를 배치해 직원들이 고민과 고충을 상담할 수 있는 창구를 마련했다.

또한, 일부 점포에서는 전문 심리 상담을 받을 수 있는 '리조이스 심리상담소'를 운영하고 있다. 이 밖에도, 육아휴직 후 복직한 '워킹맘' 직원들을 위해 '일맘 CLUB' 워크숍을 기획해 조직 적응과 경력 개발을 지원하고 있다. 이러한 노력을 인정받아 올해 4월에는 '저출산 고령사회 위원회 감사패'를 수상하기도 했다.

백화점의 핵심 이해관계자인 협력사 인권 보호에도 앞장서고 있다. 지난해 7월부터는 아웃 소싱 협력사 근로자의 인권 보호, 고용 안정, 노동환경 개선을 위한 '협약서 징구 제도'를 신설했다. 해당 협약서에는 인권보호 정책 수립, 노동환경 개선 등 다양한 책임과 의무가 담겨 있으며, 향후 단계적인 확대를 통해 전체 협력사를 대상으로 하는 등 지속가능한 파트너십을 강화할 예정이다.

박성철 롯데백화점 대외협력부문장은 "인권경영은 ESG 경영의 핵심 화두 중 하나"라며 "올해 업계 최초로 인권경영시스템 인증을 획득한 만큼, 앞으로도 '인권 존중'을 최우선 가치로 삼아 업계를 선도하겠다"고 밝혔다.





이민지 기자



