[포토] 본회의 일정 합의 위해 만난 여야 원내대표

김현민기자

입력2025.08.19 15:58

[포토] 본회의 일정 합의 위해 만난 여야 원내대표
우원식 국회의장과 김병기 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 19일 국회에서 열린 의장 주재 여야 원내대표 회동에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김 원내대표, 우 의장, 송 원내대표.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

