상장 첫날 암초 만난 '국내 원전 ETF'

미래에셋·신한운용 19일 국내원전 ETF 동시 상장

웨스팅하우스와 불평등 계약 논란 원전株 급락

장기적 성장 지속 전망…수출 물량 증대 기대

올해 들어 국내 주식시장 상승을 주도한 업종 가운데 하나인 원자력 관련주 상승 흐름에 제동이 걸렸다. 한국수력원자력과 한국전력이 미국 웨스팅하우스와 불평등 계약을 체결했다는 소식이 투자심리에 영향을 줬다. 공교롭게 이날 신규 상장한 국내 원자력 상장지수펀드(ETF) 2종은 첫날부터 급락했다.

20일 금융투자업계에 따르면 'TIGER 코리아원자력 ETF'는 상장 첫날인 19일에 기준가 대비 5.52% 내렸다. TIGER 코리아원자력 ETF가 편입한 두산에너빌리티, 현대건설, 한전기술, 한전KPS, 대우건설 등이 일제히 하락한 결과다. 전날 국내 주식시장에서 두산에너빌리티가 8.6% 하락했고 한전KPS, 한전기술 등도 8% 이상 내렸다.

함께 상장한 'SOL 한국원자력SMR ETF'도 6.3% 떨어졌다. 두산에너빌리티·현대건설·한국전력·한전기술·한전KPS·우리기술·비에이치아이·태웅·삼성물산 등 총 12종목을 편입한 ETF다.

우리나라가 원전을 수출할 때 1기당 1조원가량을 미국 웨스팅하우스에 제공해야 한다는 사실이 알려지면서 투자심리가 위축됐다. 앞으로 해외에서 원전 사업을 수주해도 남는 게 없는 것 아니냐는 우려가 나오고 있다.

금융투자업계 전문가들은 제 3국 수출 확대와 미국 원전 시장 진출에 따른 이득도 고려해야 한다고 조언했다. 허민호 대신증권 연구원은 "원자력은 에너지 산업이면서 소수의 국가가 장악하고 있는 방산산업"이라며 "국내서 원전을 건설할 때보다 원전 수출 수익성이 낮아졌지만 미국의 제재 우려가 줄었다는 점에 주목해야 한다"고 설명했다.

이어 "원전 준공 이후 운영 기간에 한수원은 운전 수익, 한전기술은 장기엔지니어링 용역, 한전KPS는 경상정비공사, 두산에너빌리티는 유지보수 및 성능개선을 위한 기자재 공급 등이 가능한 점은 긍정적인 요소"라고 덧붙였다.

미래에셋자산운용과 신한자산운용은 원자력 산업이 앞으로 꾸준하게 성장할 수 있다는 점에 주목해야 한다고 당부했다. 인공지능(AI) 확산과 데이터센터 증가로 전력 수요가 급증하고 있는 데다 기후변화 대응, 에너지 안보 강화 등 다양한 요인이 맞물리며 원자력 발전이 성장할 수 밖에 없다고 예상했다.

정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부장은 "미국 우방국 가운데 주기기를 납품하면서 시공까지 할 수 있는 국가는 한국"이며 "팀코리아 한국형 원전 수출 외에도 앞으로 미국 기업이 설계한 원전을 두산에너빌리티가 만들고 현대건설이 짓게될 것"이라고 내다봤다.

김정현 신한자산운용 ETF사업총괄도 "미국은 원천 기술에서는 강점이 있으나 예산과 일정 내에서 안정적으로 시공할 수 있는 역량은 부족하다"고 분석했다. 이어 "한국 기업과의 파트너십이 결정적인 시너지를 창출할 것"이며 "원자력 산업이 글로벌 시장에서 주도적 역할을 할 것"이라고 기대했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



