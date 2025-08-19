[포토] 구호 외치는 경제단체, '노조법 개정 반대'

경제6단체 및 경제단체협의회 등 관계자들이 19일 국회 본청 앞 계단에서 열린 노동조합법 개정 반대 경제계 결의대회를 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>