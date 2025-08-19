본문 바로가기
성주군 수륜면, 마을 방문해서 세탁과 건조까지…'별고을 찾아가는 이동빨래방' 호응

영남취재본부 최대억기자

입력2025.08.19 14:05

성주군 수륜면(면장 김경란)은 지난 18일 수륜면 계정1리 닭목경노당에서 '별고을 찾아가는 이동 빨래방'을 운영했다.


이날 무더위에 지친 어르신을 위한 팥빙수 나눔행사도 함께했다.

성주군 수륜면, 마을 방문해서 세탁과 건조까지…'별고을 찾아가는 이동빨래방' 호응
총 8회에 걸쳐 수륜면에서 시행하고 있는 이동 빨래방은 마을을 방문해서 어르신과 취약계층의 힘들고 무거운 빨래를 세탁과 건조까지 해주는 효자 봉사활동 사업이다.

여영길 계정1리 이장은 "무더위에 지친 어른신에게 직접 찾아가는 이동빨래방 운영 관계자 여러분에게 감사의 말씀을 드리며 이런 좋은 사업을 계속해서 내년에도 보다 많은 동네에서 이동빨래방의 혜택을 누렸으면 한다"고 말했다.


김경란 수륜면장은 "취약지역의 주거환경 개선과 생활환경 개선에 도움이 되는 별고을 이동빨래방과 팥빙수 나누기 행사 등을 통해 어르신이 행복한 수륜 만들기에 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
