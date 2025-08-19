본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"여성도 현역병 근무 가능"…野김미애, 병역법 개정안 발의

문제원기자

입력2025.08.19 11:25

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"국방장관, 현역병 복무실태 국회 보고 의무"

김미애 국민의힘 의원이 저출산에 따른 병력 공백 사태를 해소하기 위해 여성도 현역병으로 근무할 수 있는 내용의 병역법 개정안을 대표발의했다고 19일 밝혔다.


지난 5월26일 충남 논산시 육군훈련소로 입영하는 장병들이 병무청 '현역 입영문화제(청춘 예찬 콘서트)'를 관람 후 입대 준비를 하며 부모님께 거수경례하고 있다. 연합뉴스

지난 5월26일 충남 논산시 육군훈련소로 입영하는 장병들이 병무청 '현역 입영문화제(청춘 예찬 콘서트)'를 관람 후 입대 준비를 하며 부모님께 거수경례하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

김미애 의원실에 따르면 국군 병력은 6년 새 11만명이 줄어드는 등 계속 감소 추세다. 2028년 상비병력 50만명 유지 계획을 세웠지만 약 5만명이 부족하며, 출생아 수 감소로 20년 뒤에는 군 입대 가능 남성이 연 10만명 수준으로 줄어들 것으로 우려된다.

현행법상 여성도 지원을 통해 현역이나 예비역으로 복무할 수 있다. 하지만 장교·부사관으로만 선발하기 때문에 제약이 있다. 개정안은 병무청장이나 각 군 참모총장이 현역병 선발 시 성별에 관계없이 지원자를 선발하도록 해 여성에게도 현역병 복무의 길을 열도록 했다.


또 개정안은 국방부 장관이 여성 현역병 복무 실태·고충 처리 현황과 제도 운영 성과를 매년 정기국회 개회 전까지 국회 소관 상임위원회에 보고하도록 했다.


김 의원은 "병력 자원 감소는 단기간에 해결하기 어려운 국가적 과제"라며 "여성의 자발적인 복무 참여 기회를 넓히고 성별과 무관하게 다양한 인재가 군에 참여할 수 있도록 제도를 개선할 필요가 있다"고 했다.




문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

이러다 '파산핑' 되겠네…'티니핑 매직'도 못 막은 16% 폭락 이러다 '파산핑' 되겠네…'티니핑 매직'도 못 막은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

"메뉴판엔 6만원 결제하려니 17만원 내라"…태국 미쉐린 맛집 논란

경호원과 14차례 여행한 첫 흑인 女시장…1억 어디서 났나 했더니

"자칫하단 질식, 사망까지"…'짝퉁 라부부'에 긴급 경고 발령한 美

'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"

"공식 판매가의 20%?"…온라인 플랫폼 '가품' 경고음

컬리 출신 임원 영입하고 조직 확 바꾼 한샘

새로운 이슈 보기