[포토] 악수하는 김영훈 장관과 김기문 중기회장

김영훈 고용노동부 장관(왼쪽 두번째)과 김기문 중소기업중앙회장(오른쪽 두번째)이 19일 서울 여의도 중기회관에서 열린 간담회에 앞서 악수를 하고 있다. 이날 김장관은 취임후 경제단체방문 첫 일정으로 중소기업중앙회를 방문했다.
2025년 08월 19일(화)
