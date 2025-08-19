[포토] 노조법 관련 발언하는 김영훈 노동장관

김영훈 고용노동부 장관이 19일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 노조법 개정 관련 중소기업인 간담회에 참석 발언을 하고 있다. 이날 김장관은 취임후 경제단체방문 첫 일정으로 중소기업중앙회를 방문했다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>