페덱스컵 랭킹 28위 임성재, 최종전에서 일낸다

7년 연속 최종전 투어 챔피언십 출전

페덱스컵 랭킹 따른 보너스 타수 폐지

2022년 공동 2위, 작년 7위 호성적

임성재가 미국프로골프(PGA) 투어 '별들의 잔치' 투어 챔피언십에서 일을 낸다.

21일(현지시간)부터 나흘 동안 미국 조지아주 애틀랜타의 이스트 레이크 골프클럽()에서 열리는 미국프로골프(PGA) 투어 플레이오프(PO) 최종전인 투어 챔피언십(총상금 *만 달러)에 출전한다. 그는 지난주 플레이오프 2차전인 BMW 챔피언십에서 공동 40위를 차지했다. 페덱스컵 랭킹 28위로 투어 챔피언십에 나선다.

임성재가 PGA 투어 플레이오프 최종전인 투어 챔피언십에서 우승에 도전한다. AP·연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

투어 챔피언십 출전권은 단순히 시즌 마지막까지 경기를 치를 수 있는 자격을 넘어 내년 시즌 메이저 대회를 비롯해 특급 대회 출전권이 주어지는 등 PGA 투어 최정상급 선수라는 보증수표로 여겨진다. 플레이오프 최종전 투어 챔피언십은 최후까지 살아남은 최정상급 선수 30명이 시즌 최고의 선수를 가리는 결전장이다.

올해는 대회에 나선 30명 모두 우승 후보다. 2019년부터 작년까지 페덱스컵 랭킹 포인트 순위에 따라 보너스 타수를 안고 시작해 10위 밖 선수가 우승하기는 거의 불가능했지만 올해는 이 제도를 폐지했다. 출전하는 30명 모두가 우승할 수 있는 여건으로 바뀌었다. 임성재도 페덱스컵 랭킹 1위 스코티 셰플러(미국), 2위 로리 매킬로이(북아일랜드) 등과 같은 조건인 셈이다.

임성재는 한국 선수 중 유일하게 투어 챔피언십에 출전한다. 2019년부터 7시즌 연속 최고의 무대에 등판한다. 2022년엔 좋은 추억도 만들었다. 최종전에서 공동 2위를 차지하며 세계 정상급 선수로 공인을 받았다. 지난해도 이 대회에서 7위로 선전했다. 임성재는 최종전을 앞두고 "투어 챔피언십 출전은 1년 동안 시즌을 잘 보낸 것이라고 생각한다. 7년 연속 출전에 뿌듯하다"고 말했다.





