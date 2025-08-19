본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

'말차' 열풍…남양유업, 신제품 '말차에몽' 완판

임혜선기자

입력2025.08.19 08:23

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1차 완판 이어 2차 판매, 물량 소진
19일 2시부터 말차에몽 판매 재개

남양유업 은 18일 네이버 브랜드스토어 '신상위크' 첫날 진행한 라이브커머스에서 '말차에몽' 준비 물량이 방송 중 전량 소진됐다고 19일 밝혔다. 이날 행사는 오후 8시부터 특별 기획전으로 진행됐으며, 190㎖ 24입 1박스를 최대 36% 할인하고 증정 혜택을 붙여 소비자 호응을 끌어냈다. 앞서 지난 11일 1차 초도 물량이 하루 만에 동이 난 데 이어 2차 판매까지 완판됐다.


남양유업, 신제품 ‘말차에몽’ [사진=남양유업 제공]

남양유업, 신제품 ‘말차에몽’ [사진=남양유업 제공]

AD
원본보기 아이콘

제품은 국산 1등급 원유와 국산 말차가루를 사용해 쌉싸름한 풍미와 부드러운 우유의 조화를 살린 것이 특징이다. 카페형 말차라떼를 RTD(Ready to drink) 형태로 구현해 간편하게 즐길 수 있다는 점도 소비자 호응을 얻고 있다.

남양유업은 이날 오후 2시부터 말차에몽 판매를 재개하며, 오는 24일까지 '신상위크'에서 최대 36% 할인 특가로 판매한다. 이후에는 자사몰 '남양몰'과 대형마트 등 주요 온·오프라인 채널로 판매처를 확대할 예정이다.


남양유업 관계자는 "연이은 완판 성과는 '초코에몽' 브랜드에 대한 신뢰와 최근 말차 트렌드가 맞물려 시너지를 낸 결과"라며, "앞으로 다양한 유통망으로 판매처를 확대해 더 많은 소비자와 만날 것"이라고 밝혔다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한 '임대형 택지공급' 대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

네이버 男 평균 연봉 1억 찍는 동안 카카오는…

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"

"인생네컷 찍고 올영·다이소, 피부과까지"…외국인 관광객 달라진 씀씀이

택배차 안에 정체모를 비닐봉투…열어보니 '쓰레기 한 가득'

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

"상법 2차 개정 시 50대 그룹 오너일가 의결권 38% 축소"

새로운 이슈 보기