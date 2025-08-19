'말차' 열풍…남양유업, 신제품 '말차에몽' 완판

1차 완판 이어 2차 판매, 물량 소진

19일 2시부터 말차에몽 판매 재개



제품은 국산 1등급 원유와 국산 말차가루를 사용해 쌉싸름한 풍미와 부드러운 우유의 조화를 살린 것이 특징이다. 카페형 말차라떼를 RTD(Ready to drink) 형태로 구현해 간편하게 즐길 수 있다는 점도 소비자 호응을 얻고 있다.

남양유업은 이날 오후 2시부터 말차에몽 판매를 재개하며, 오는 24일까지 '신상위크'에서 최대 36% 할인 특가로 판매한다. 이후에는 자사몰 '남양몰'과 대형마트 등 주요 온·오프라인 채널로 판매처를 확대할 예정이다.

남양유업 관계자는 "연이은 완판 성과는 '초코에몽' 브랜드에 대한 신뢰와 최근 말차 트렌드가 맞물려 시너지를 낸 결과"라며, "앞으로 다양한 유통망으로 판매처를 확대해 더 많은 소비자와 만날 것"이라고 밝혔다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



