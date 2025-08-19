본문 바로가기
[클릭 e종목]"테스, 선단 공정 장비 확대로 실적 상향…목표가↑"

권현지기자

입력2025.08.19 07:33

하나증권은 19일 테스 에 대해 "선단 공정용 장비 공급 확대에 따른 수익성 개선은 향후에도 지속 가능한 펀더멘털 요소"라며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 대비 상향한 4만5000원으로 제시했다.


테스의 올해 2분기 매출액은 821억원으로 전년 동기 대비 36% 증가했으며, 영업이익은 204억원으로 104% 급증했다. 이는 추정치 대비 매출은 19%, 영업이익은 101% 상회한 성과다.

김록호 하나증권 연구원은 "매출 호조는 해외 고객사향 CVD 장비 수요와 삼성전자의 NAND 전환 투자가 주효했다"며 "특히 영업이익의 상회 폭이 컸던 것은 수익성이 높은 해외 고객사향 및 선단 공정 장비 확대로 인한 제품 믹스 개선 덕분"이라고 설명했다. 해외 고객사향 장비 수익성은 양호하지만 변동성과 불확실성 요인이 남아 있어 분기 단위 가시성이 높지 않다고 지적했다. 다만 그는 "테스의 주력 장비 비중이 전반적으로 선단 공정으로 확장되고 있는 만큼 구조적인 이익 개선 추세로 연결될 것"이라고 분석했다.


하반기 실적 흐름과 관련해 그는 "3분기는 1~2분기 대비 둔화가 예상되나, 4분기에는 재차 반등할 것"이라며 "삼성전자의 P4 투자 관련 변수가 있을 것으로 예상되지만 4분기는 SK하이닉스의 투자 관련 견조한 실적 달성이 가능할 것"이라고 짚었다. 그러면서 "선단 공정 장비 공급에 따른 평균판매단가(ASP) 상승과 수익성 상향은 이어질 가능성이 높다"고 내다봤다.


김 연구원은 "SK하이닉스의 디램 1b나노와 삼성전자의 1c나노 신규 투자, NAND 전환 투자 등에서 수혜가 가능해 공백 구간이 적은 수주 환경은 실적 안정성 확보로 이어진다"며 "중소형주 내 최선호주를 유지한다"고 덧붙였다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
