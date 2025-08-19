본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

'티니핑 매직'도 못 막은 16% 폭락… SAMG엔터에 무슨 일이

김진영기자

입력2025.08.19 06:50

시계아이콘01분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3개 분기 연속 흑자에도 17% 급락
JP모건 등 해외 '큰손' 단타 성행에 불안
외인 순매도·전환사채 물량 출회 부담도

글로벌 IP 콘텐츠 기업 에스에이엠지엔터테인먼트(이하 SAMG엔터)가 3개 분기 연속 흑자 기조에도 주가가 폭락하면서 배경에 이목이 쏠린다.


19일 한국거래소에 따르면 SAMG엔터는 전날 16.19% 급락한 6만1600원에 거래를 마쳤다. 장중 한때 19% 넘게 빠지며 6만원 선이 깨지기도 했다. 기관과 외국인이 각각 102억원, 44억원을 순매도하며 하락세를 이끌었다. 지난주까지 500%에 육박했던 연초 대비 수익률은 이번 급락으로 365%까지 떨어졌다.

'티니핑 매직'도 못 막은 16% 폭락… SAMG엔터에 무슨 일이
AD
원본보기 아이콘

국내 대표 투자자 커뮤니티인 네이버 '종토방'(종목토론방)의 한 유저는 "주가가 (장중) 5만원대까지 내려올 줄은 생각도 못 했다. 하루아침에 제네시스 한 대값이 날아갔다"고 하소연했다. 또 다른 유저는 "시장 기대치를 소폭 하회한 실적이 그렇게 큰 악재인가 의문이 든다"며 "남 얘기인 줄 알았던 '파산핑'이 현실이 되고 있다"고 한탄했다.


앞서 SAMG엔터는 지난 14일 장 마감 후 올해 2분기 매출액 355억원(전년 동기 대비 +45.9%), 영업이익 54억원(흑자전환)을 기록했다고 밝혔다. 지난해 4분기 실적 턴어라운드(반등) 이후 3개 분기 연속 흑자를 유지한 셈이다. 그러나 시장의 반응은 냉랭했다. 매출과 영업이익이 전 분기 대비로는 각각 0.7%, 14.8% 감소하면서 외형 성장 둔화에 대한 우려가 제기된 것이다. 당일 주가는 시간 외 거래에서 11% 주저앉았다.


해외 기관투자자들은 SAMG엔터 주식을 취득하고 단기간에 처분하기를 거듭하며 주주들의 불안을 키웠다. JP모건은 지난 12일 SAMG엔터 주식 총 13만4490주(1.52%)를 내다 팔며 지분율을 3.64%까지 덜어냈다. 지난달 21일 45만5757주를 사들이며 지분율을 5.16%까지 끌어올린 지 3주 만이다. 이 기간 장내 매매 횟수만 15회에 이른다. 올해 상반기를 지분율 5.38%로 마무리한 모건스탠리 역시 지난 6일까지 사고팔기를 60여차례 반복하며 지분율을 4.55%까지 내렸다. 모건스탠리는 SAMG엔터에서 창업주인 김수훈(16.54%) 다음가는 '큰손'이다.

외국인 투자자의 '팔자' 기조도 부담이 됐다. 이들은 지난달 23일부터 전날까지 18거래일 연속 순매도를 유지하며 SAMG엔터 주식 402억원어치(53만6959주)를 팔아치웠다. 2023년 8월18일 발행된 300억원 규모 전환사채(CB)의 전환청구권 행사 기간이 전날 시작된 점 역시 투자자들의 우려를 키우고 있다. 전환가능주식 수는 총 125만4023주로 발행주식 수 대비 14.1% 수준이다. 전환가액은 2만3923원이다.


그러나 증권가에선 과도한 '패닉셀'이란 지적도 나왔다. 김아람 신한투자증권 연구원은 "회사는 기존 영유아 중심에서 1030 키덜트 시장으로의 확장을 잘해나가고 있고, 주가의 가장 큰 촉매가 될 SM 아티스트 에스파와의 협업은 아직 공개되지도 않았다"며 "실적 발표 후 11% 하락은 과도한 반응"이라고 평가했다. 지난해 4분기~올해 2분기 국내 1030세대를 중심으로 인지도를 쌓으며 실적이 한 단계 뛴 '티니핑 시리즈'의 IP가 아직 해외 1030세대에서 소비되기 전임을 고려할 때 26배 수준인 2026년 주가수익비율(PER)은 부담스럽지 않은 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준)이란 게 김 연구원의 설명이다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한 '임대형 택지공급' 대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

네이버 男 평균 연봉 1억 찍는 동안 카카오는…

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

'하루 2조원 쏠쏠하네'…"월요일을 공휴일로" 깜짝 연구결과

농성 중 체조·당원에 호통…국힘 전대 막판 변수는

'최악 노동법 위반' 800억대 벌금 나왔다…직원 1800명 해고한 이 항공사

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

"상법 2차 개정 시 50대 그룹 오너일가 의결권 38% 축소"

새로운 이슈 보기