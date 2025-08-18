본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[포토] 국호 외치는 안철수 의원

윤동주기자

입력2025.08.18 14:39

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 국호 외치는 안철수 의원
AD
원본보기 아이콘

안철수 국민의힘 의원이 18일 서울 종로구에 위치한 김건희 특검 사무실 앞에서 열린 '현장 비상 의원총회'에 참석,구호를 외치고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'하루 2조원 쏠쏠하네'…"월요일을 공휴일로" 깜짝 연구결과

농성 중 체조·당원에 호통…국힘 전대 막판 변수는

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"내 세금 왜 중국인에 쓰냐"…1인당 5만원 지급에 난리난 도청 게시판

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

"워싱턴 주방위군, 무장도 준비"…민주당 도시 압박하는 트럼프

새로운 이슈 보기