본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

울산 울주군, 홍콩 ‘HKTDC 푸드 엑스포’서 56만달러 수출 상담 성과

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.18 14:26

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

6개 식품기업 참가… 71건 바이어 상담·현장 계약 2건 체결

울산 울주군과 울산지역산업진흥원이 14일부터 16일까지 홍콩컨벤션센터에서 열린 'HKTDC Food Expo 2025'에 지역 식품기업 6곳이 참가해 총 56만 3000달러 규모의 수출 상담 성과를 거뒀다고 18일 전했다.


이번 박람회는 36개국 1890개 전시업체가 참여한 아시아 최대 규모의 식품 전문 전시회로 글로벌 식품기업 간 활발한 교류와 거래가 이뤄지는 자리다.

울주군이 홍콩 ‘HKTDC Food Expo’ 56만 달러 수출 상담 성과를 거두고 기념 촬영하고 있다. 울주군 제공

울주군이 홍콩 ‘HKTDC Food Expo’ 56만 달러 수출 상담 성과를 거두고 기념 촬영하고 있다. 울주군 제공

AD
원본보기 아이콘

울주군은 전문무역관을 통해 △강대감씨앤에프(순대) △동아식품(감자탕) △발레나식스(커피) △비비푸드(간장) △언양전통식품(된장·고추장) △장안발효(쌀요거트) 등 6개 기업의 홍보부스를 운영했다. 참가기업들은 시식, 상담, 샘플 배포 등 다양한 방식으로 홍콩과 아시아권 바이어들과 소통하며 전통 발효식품, 프리미엄 커피, 간편식 분야에서 큰 관심을 받았다.

그 결과 △바이어 상담 71건 △MOU 5건 △현장 계약 2건을 체결하는 성과를 올렸다.


한 참가업체 관계자는 "울주군 지원 덕분에 글로벌 바이어를 직접 만나 제품을 알릴 수 있었다"며 "향후 수출 계약으로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


울주군 관계자는 "이번 박람회를 통해 지역 식품기업의 해외시장 진출 가능성을 확인했다"며 "해외 전시회 참가 지원과 수출 역량 강화로 중소기업의 글로벌 진출을 적극 돕겠다"고 강조했다




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'하루 2조원 쏠쏠하네'…"월요일을 공휴일로" 깜짝 연구결과

농성 중 체조·당원에 호통…국힘 전대 막판 변수는

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"내 세금 왜 중국인에 쓰냐"…1인당 5만원 지급에 난리난 도청 게시판

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

"워싱턴 주방위군, 무장도 준비"…민주당 도시 압박하는 트럼프

새로운 이슈 보기