카카오뱅크, 서울신보와 소상공인에 2000억 대출공급

'안심통장 2호'

28일부터 서울신보 모바일앱 통해 비대면 신청

카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 26,050 전일대비 600 등락률 -2.25% 거래량 213,698 전일가 26,650 2025.08.18 09:19 기준 관련기사 토스뱅크, 서울신보와 소상공인에 2000억 대출 공급광복 80주년 맞이해 '애국' 마케팅 열 올리는 은행카카오뱅크, '모임 체크카드' 출시 1년여 만에 누적 100만 장 돌파 전 종목 시세 보기 close 가 서울신용보증재단과 함께 '안심통장 2호' 사업을 28일부터 시행한다. 카카오뱅크는 '안심통장 1호' 사업에도 단독 참여해, 은행권에서 유일하게 두 번 연속 '안심통장'을 출시할 예정이다.

'안심통장'은 소상공인들의 자금난 해소 및 금융 접근성 제고를 위한 '자영업자 전용 마이너스 통장'으로, 서울시 '소상공인 힘보탬 프로젝트'의 일환으로 기획됐다. 최초 승인 기간 및 한도 이내로 필요한 금액을 수시 대출·상환할 수 있어 급한 자금 융통이 필요한 소상공인에게 큰 도움이 된다.

이번 사업을 통해 2000억원 규모의 대출이 공급될 예정이다. 지난 3월 '안심통장 1호'를 통해 2000억원의 대출이 2만명의 소상공인에게 제공됐다.

지원 대상은 서울시 소재의 사업장을 1년 이상 운영하는 자영업자 중 대표자 신용평점이 600점 이상(NICE 기준), 최근 3개월 매출 합계가 200만원 이상 또는 1년 신고매출액이 1000만원 이상인 경우로, 대출 한도는 최대 1000만원까지다. 단 4개 이상의 기관으로부터 신용카드 현금서비스를 받은 경우 등 서울신보 및 카카오뱅크의 대출 심사 기준에 따라 일부 고객에게는 지원이 불가하다.

이번 '안심통장 2호' 사업에서는 경영에 어려움을 겪는 취약 소상공인들을 대상으로 일부 지원 조건이 완화된다. 만 30세 이하 '청년 창업자'의 경우 영업 이력이 6개월만 지나도 신청 가능하며, 만 60세 이상이면서 업력이 10년 이상인 '노포 사업자'의 경우 4개 이상의 기관으로부터 신용카드 현금서비스를 받았더라도 신청할 수 있다.

28일 오전 9시부터 서울신보 모바일 애플리케이션(앱)에서 신청 가능하며, 출시 첫 주(28일~9월3일)에는 출생연도 끝자리 5부제가 적용된다. 다음 달 4일부터는 출생연도와 관계없이 누구나 신청할 수 있으며, 2000억 원의 자금이 모두 소진될 경우 자동 마감될 예정이다. 카카오뱅크에서 '안심통장' 상품에 가입할 경우 보증료 지원 혜택이 제공된다.

카카오뱅크는 "서울지역 소상공인들의 금융 부담 완화 및 편의성 제고를 위해 이번 사업에도 참여하게 됐다"며 "앞으로도 혁신적 금융기술을 바탕으로 개인사업자를 위한 다양한 금융 지원을 이어가며, 개인사업자의 자생력 강화와 지역 경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>