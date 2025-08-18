본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[날씨]전국 흐리고 곳곳 비…경기북부 80㎜ 이상

임춘한기자

입력2025.08.18 07:37

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

낮 최고기온 34도

월요일인 18일 전국이 대체로 흐리고, 수도권과 강원 내륙·산지에는 곳에 따라 비가 내릴 전망이다.


서울 종로구 광화문 네거리에서 우산을 쓴 시민들이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

서울 종로구 광화문 네거리에서 우산을 쓴 시민들이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

기상청에 따르면 예상 강수량은 서울과 경기남부 5∼40㎜, 인천·경기북부와 강원중·북부 내륙과 산지 10∼60㎜, 경기북부 80㎜ 이상으로 예보됐다. 같은 시·군·구 내에서도 강수량의 차이가 매우 크고 일부 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 칠 가능성이 있다.

낮 최고 기온은 34도로 예상된다. 현재 기온은 오전 5시 기준 서울 27.2도, 인천 26.8도, 수원 25.9도, 춘천 24.0도, 강릉 29.7도, 청주 26.7도, 대전 26.0도, 전주 25.7도, 광주 25.3도, 제주 27.1도, 대구 24.9도, 부산 26.8도, 울산 24.6도, 창원 25.1도 등이다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5m로 일겠다. 해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다의 파고는 동해·서해 0.5∼1.5m, 남해 0.5∼1.0m이다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

먹고 살기 힘들다는 美 Z세대 절반, 한달 데이트 비용이 무려

송전탑 올랐다가 감전사, 산불에 정전까지…'인생샷' 남기려던 대만 남성

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

'2명 사망' 서울 창전동 아파트 화재…오늘 합동감식

새로운 이슈 보기