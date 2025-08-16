평균연봉 상반기에 '1억' 훌쩍…삼성전자·현대차도 앞질렀다는 곳

4대 시중은행 직원 평균급여 6350만원

4대 금융지주 평균연봉은 반기 기준 1억 넘어



호실적에 성과급 더해져…李대통령 상생 강조

올해 상반기 KB국민·신한·하나·우리 등 4대 시중은행 직원들이 받은 평균 급여가 6350만원으로 나타났다. 이는 삼성전자(6000만원)와 현대차(4500만원) 등 국내 대표 제조업체를 상회하는 수치다.

15일 금융감독원의 전자공시에 따르면 상반기 평균 급여가 가장 높은 은행은 하나은행으로 6800만원이 지급됐다. 국민·신한·우리은행은 각각 6200만원 수준이었다. 이는 LG전자(5900만원), 카카오(5800만원) 등 주요 IT기업보다 높다.

4대 금융지주 평균 연봉은 반기 기준 처음으로 1억원을 넘어섰다. KB금융이 1억1200만원으로 가장 많았고 ▲우리금융(1억500만원) ▲하나금융(9500만원) ▲신한금융(9200만원)이 뒤를 이었다. 현재 추세가 계속될 경우 연간 2억원에 달할 가능성도 제기된다.

이 같은 급여 상승은 사상 최대 실적에 따른 성과급이 더해진 결과다. 4대 금융의 올해 상반기 순이익은 10조3254억원으로 처음 10조원을 돌파했다. 금리 인하에도 불구하고 이자이익이 견조했고, 비이자이익도 개선됐다.

증권사들도 억대 연봉 대열에 합류했다. 상반기 평균 급여가 1억원을 넘은 곳은 ▲메리츠증권(1억3140만원) ▲한국투자증권(1억2901만원) ▲NH투자증권(1억500만원) ▲미래에셋증권(1억원) 등이다.

특히 일부 영업 임원은 대표이사보다 많은 보수를 받았다. 메리츠증권 윤창식 영업이사는 상여금만 48억5150만원을 포함해 총 48억6283만원을, 유안타증권 이종석 리테일전담이사는 15억9400만원을 수령했다.

한편 이 같은 고액 연봉과 실적에 대해 이재명 대통령은 최근 "금융기관들이 손쉬운 주택담보대출 같은 이자놀이에만 매달리지 말고 투자 확대에도 힘써야 한다"며 금융권 안팎의 상생을 강조한 바 있다.





최승우 기자



