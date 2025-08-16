본문 바로가기
日, 韓 선박 독도 주변 해양조사 활동에 "강력 항의"

전진영기자

입력2025.08.16 09:37

시계아이콘00분 22초 소요
일본 정부는 한국 조사선이 독도 주변에서 해양조사 활동을 한 데 대해 강력히 항의했다고 발표했다.


16일 일본 외무성은 보도자료를 내고 "15일 다케시마(일본이 주장하는 독도 명칭) 서쪽 영해에서 한국 조사선 온누리호가 돌아다니며 와이어와 같은 것을 바닷속에 투입하고 있는 것을 확인했다"며 이같이 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

원본보기 아이콘

이후 가나이 마사아키 아시아대양주국장은 김장현 주일 한국대사관 정무공사에게, 이세키 요시야스 주한 일본대사관 정무공사는 김상훈 외교부 아시아태평양국장에게 각각 독도는 역사적·국제법적으로 일본 고유 영토라며 항의의 뜻을 전달한 것으로 알려졌다.

일본 정부는 한국이 독도 주변에서 해양조사를 할 때마다 반발해 왔다. 한국 정부는 매번 독도는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토라며 "일본 측의 어떠한 주장도 받아들일 수 없다"고 일축해 왔다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

