부산시, 주민세 472억원 부과… 9월 1일까지 납부

영남취재본부 김용우기자

입력2025.08.15 09:33

개인분 155억원 130만건, 사업소분 317억원 20만건

부산시(시장 박형준)가 올해 8월 정기분 주민세(개인분 및 사업소분, 지방교육세 포함) 150만여건에 472억원을 부과했다. 주민세는 오는 9월 1일까지 납부해야 한다.


부산시는 이번에 부과한 정기분 주민세 중 ▲개인분은 130만여건, 155억원(지방교육세 31억 원 포함)이며 ▲사업소분은 20만여건, 317억원(지방교육세 39억원 포함)이라고 15일 알렸다.

주민세 개인분은 과세기준일인 7월 1일 현재 부산시에 주소지를 둔 세대주와 1년 이상 체류 중인 외국인에게 부과된다. 수급자, 미성년자, 세대주의 직계비속으로 단독세대인 30세 미만 미혼 세대주는 과세 대상에서 제외된다.


부산시에 사업소를 둔 법인과 전년도 부가가치세 과세표준액 8000만원 이상 개인사업주는 주민세 사업소분을 9월 1일까지 신고·납부해야 한다.


시는 2021년부터 신고납부로 전환된 주민세 사업소분의 납세자 불편을 최소화하기 위해 납부서를 일괄 발송하고 기한 내 납부하면 별도로 신고하지 않더라도 신고·납부한 것으로 간주한다.

납부서를 받지 못했거나 기재 세액과 사업장 연면적 등이 현황과 다를 경우에는 위택스 또는 구·군 세무부서에 직접 신고·납부해야 하며 기한 내 미신고, 미납부 시에는 가산세가 부과될 수 있다.


모바일 앱(스마트 위택스), 인터넷지로 또는 위택스를 이용하면 어디서나 간편하게 조회하고 납부할 수 있다.


이 외에도 납부 전용(가상) 계좌, 자동응답시스템, 은행(현금자동입출금기, 공과금수납기), 카카오페이 등을 통해 납부할 수 있다. 전자고지와 계좌 자동이체를 이용하면 세액공제 혜택까지 받을 수 있다.


신종배 시 세정운영담당관은 "주민세는 사회기반시설 조성 등 시민 삶의 질 향상과 복지증진을 위해 사용되는 소중한 재원"이라며, "납부 기한(8월 31일)이 일요일인 관계로 9월 1일까지 납부가 가능하니 기한 내 주민세를 꼭 납부해 주실 것을 당부드린다"라고 말했다.

부산시청.

부산시청.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
