李대통령 "온실가스 감축목표 달성하면, 전기요금 오를 수밖에 없다"

이규연 대통령실 홍보소통수석이 14일 서울 용산 대통령실 청사에서 이날 이재명 대통령 주재로 열린 수석·보좌관 회의 관련 브리핑 뒤 취재진 질문을 받고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령은 14일 "온실가스 감축 목표를 달성하다 보면 전기요금이 오를 수밖에 없다"면서 "적극적으로 국민들에게 이를 알려 이해와 동의 구해야 한다"고 말했다.
이규연 대통령실 홍보소통수석에 따르면 이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 수석보좌관회의에서 2305년 국가온실가스감축목표(NDC) 준비 상황을 보고받고 주요 내용을 점검하며 이같이 밝혔다. 현재 정부는 2050년 탄소중립 달성을 위해 2035년까지 달성해야 할 목표를 유엔기후변화협약에 제출해야 한다. 이 과정에서 값싼 석탄발전을 줄이면 전기요금이 불가피하게 상승할 수밖에 없음을 인정한 셈이다.
이 대통령은 "우리나라는 2050년 탄소중립을 선언하고 법제화하고 있는 만큼 이를 달성하는 방향으로 2035년 목표를 설정해야 한다"면서 "환경문제와 경제문제는 따로 분리될 수 없다"면서 "기후 위기를 성장의 기회로 만들어달라고" 주문했다. 특히 이 대통령은 "어차피 가야 할 길이라면 기후 위기에 적극적으로 대응해야 한다"며 "재생에너지 생산을 획기적으로 늘려 감축 목표를 달성하는 방안을 강구하라"고 지시한 것으로 알려졌다.
이와 관련해 이 수석은 "전기요금은 온실가스 감축 목표를 높여갈수록 (상승) 압박이 생길 수밖에 없는데, 취약계층 압박을 잘 살펴봐야 한다"고 부연했다. 이어 이 수석은 "선진국으로 가는 방향을 봤을 때 기본적으로 온실가스 감축은 회피할 수 없는 것"이라면서 "재생에너지를 빨리 늘려서 최대한 타격을 경감시켜야 한다"고 언급했다.
다만 전기료 인상이 언제 현실화할 것인지에 관한 질문에 이 수석은 "당장 전기요금을 올린다, 언제 올린다 등의 얘기는 시기상조"라고 답했다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
