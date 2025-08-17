현대차 노조 "내달 파업 불사"…한국GM은 쟁대위 재개

임단협 갈등 장기화 우려 확산

관세 부담 늘었는데 역대급 성과급 요구

정년연장·4.5일제 "정치적 요구 과도"

자동차 업계에 임금·단체협상(임단협)이 공회전을 하면서 파업의 기류가 확산하고 있다. 6년 연속 무분규를 기록한 현대자동차 노조는 내달 파업을 불사하겠다는 내부 방침을 정했다. 노조가 정년연장이나 주 4.5일제와 같은 정치적 현안까지 요구하고 있어 접점 찾기는 더 어려워지고 있다.

17일 업계에 따르면 현대차 노동조합은 '내달 쟁의행위 돌입, 추석 전 의견 접근'을 골자로 하는 협상 가이드라인을 정한 것으로 전해진다. 그동안 노사가 기본급 인상과 성과급 등 핵심 사안을 두고 팽팽하게 대립하면서 교섭은 난항을 겪어왔다. 노조 일부에서는 협상력을 높이기 위해 실력행사가 불가피하다고 주장하고 있다.

이에 노조는 지난 13일 임단협 교섭 결렬 선언 후 중앙노동위원회에 쟁의행위 조정을 신청했다. 조업 중지 결정이 내려지면 오는 25일 파업 찬반투표를 진행할 방침이다. 찬성이 전체 조합원의 절반을 넘으면 합법적으로 파업할 수 있게 된다.

현대차, 7년 만에 '무분규 타결' 깨질까

업계에서는 올해 무분규 타결 기록이 깨질 수 있다고 관측하고 있다. 그만큼 노사 입장차가 크기 때문이다. 노조는 올해 기본급 14만1300원 인상(호봉승급분 제외), 작년 순이익의 30% 성과급 지급, 통상임금에 각종 수당 포함, 직군·직무별 수당 인상 또는 신설 등을 요구하고 있다.

반면 회사는 미국 관세 여파로 인한 경영 환경 악화에 대응해야 한다는 입장을 고수하고 있다. 아직 사측안은 제시되지 않았다. 이동석 현대차 대표는 협상 과정에서 "관세 문제는 기업이 제어할 수 없는 영역인 만큼 노사가 공생과 상생을 위해 고민해야 한다"고 강조한 것으로 전해졌다.

노사 협의가 공회전하고 있는 요인은 또 있다. 노조가 60세인 정년을 국민연금 수령 개시 연령까지 연장하고, 4.5일제(금요일 4시간 근무) 도입 등을 요구하고 있어서다. 두 요구안 모두 정치적 현안과 연관되기 때문에 회사는 정부 차원에서 논의가 선행돼야 한다는 입장이다.

반면 노동계에서는 이와 관련한 정부와 협상 이전에 강성 노조인 현대차에서 먼저 이 문제에 합의안을 도출하기를 원하고 있는 분위기다. 재계 관계자는 "노동계에서 큰 형님 격인 현대차 노조가 정년연장이나 주 4.5일제에 합의를 만들어냈다는 점은 향후 노사정 협상에서 꺼낼 좋은 카드"라며 "이러한 점을 노조도 익히 알고 있을 것"이라고 했다.

기아 노사도 지난 12일부터 임단협에 돌입했다. 노조는 기본급 14만1300원 인상과 주 4.5일제 도입, 2000만원 이상의 특별성과급 지급을 요구하고 있는데, 양사 노조 요구안이 비슷해 현대차 협상 결과에 영향을 받을 것으로 예상된다.

한국GM, 투쟁 수위 높이나

지난주 휴가 기간이 끝난 한국GM은 임단협 논의를 재개할지 관심이 모아지고 있다. 한국GM 노조는 오는 18일 중앙쟁의대책위원회를 소집하고 향후 교섭과 투쟁 계획에 대한 의견을 논의할 예정이다.

한국GM 임단협 교섭 재개 여부는 여전히 불투명한 상황이다. 한국GM 노조는 회사가 지난 5월 발표한 부평공장 부지와 9개 직영 서비스센터 매각 원점 재논의를 요구하면서 교섭은 진척되지 못하고 있다.

여기에 오는 2028년 제너럴모터스(GM)과 산업은행의 투자 협약 종료가 예정된 마당에 현대차와 GM의 5종 신차 공동 개발 협력 시점이 겹치면서 GM의 '국내 철수설'도 사그라지지 않고 있다.

이항구 한국자동차연구원 연구위원은 "현대차-GM은 중남미 수출을 목적으로 하고 있어서 한국GM에게 직접적인 영향은 크지 않다"면서 "다만 GM이 생산 원가를 절감하려는 목적에 미국 공장에 대한 투자를 추진하고 있기 때문에 향후 한국GM은 현지 공장과 원가절감 경쟁을 해야만하는 상황에 처할 것"이라고 분석했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



