北김여정 "확성기 철거한적 없다"…軍 "현재도 철거상태"

군(軍)은 14일 김정은 북한 국무위원장의 동생 김여정 노동당 부부장이 대남 확성기를 철거한 적이 없다고 밝힌 데 대해 "군은 확인한 사실을 말씀드렸고 현재도 (확성기 철거가) 유지되고 있다"고 말했다.

이성준 합동참모본부 공보실장은 이날 국방부 정례브리핑에서 김 부부장의 주장과 관련 "(북측의) 의도에 현혹되지 않도록 주의할 필요가 있다. 북한은 (과거에도) 사실이 아닌 내용을 주장하기도 했다"면서 이같이 밝혔다. 앞서 군은 지난 9일 "북한군이 전방 일부 지역에서 대남 확성기를 철거하고 있는 활동이 식별됐다"고 발표한 바 있다.

이 실장은 이런 설명의 근거와 관련 "북한이 무엇을 발표했든지 간에 그것은 의도가 있다"면서 "(의도에) 쉽게 동화되거나 그것이 사실이라고 믿지 않는 그러한 것이 필요하다고 생각한다"고 전했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>