"알코올부터 글루텐까지 4無"…오비맥주 카스, '카스 올 제로' 출시

한예주기자

입력2025.08.14 10:35

알코올·당류·칼로리·글루텐 제로 맥주

오비맥주의 카스가 무알코올 음료 '카스 올 제로(Cass ALL Zero)'를 출시한다고 14일 밝혔다.


카스 올 제로는 국내에서 최초로 알코올·당류·칼로리·글루텐 제로의 '4무(無)'를 강조한 무알코올 맥주다. 카스의 제조 노하우를 통해 라거 맥주 특유의 청량감과 시원하게 톡 쏘는 탄산감을 구현했다. 알코올 0.00%, 당류 0g, 칼로리 0㎉, 글루텐 0g으로 주중 점심 회식이나 운동 전후, 건강 관리가 필요한 상황 등 언제 어디서나 부담 없이 즐길 수 있다.

무알코올 맥주 '카스 올 제로'. 오비맥주

330㎖ 캔으로 선보이는 이번 신제품은 오는 18일부터 11번가와 G마켓에서 판매한다. 이후 쿠팡, B마트, 컬리 등 판매 채널을 순차적으로 확대할 계획이다. 알코올이 전혀 없는 무알코올 음료이지만 '성인용 음료'로 분류돼 구매 시 성인 인증을 거쳐야 한다.

카스 브랜드 매니저는 "알코올·당·칼로리·글루텐을 모두 뺀 동시에 카스 특유의 청량감은 살린 카스 올 제로는 소비자들이 언제 어디서나 아무 부담 없이 즐길 수 있는 새로운 선택지"라며 "앞으로도 소비자 취향과 트렌드에 발맞춘 혁신 노력을 바탕으로 강력한 카스 브랜드 포트폴리오를 앞세워 시장을 계속 이끌어 나갈 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
