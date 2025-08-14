키움증권, '우리아이 미국주식 더 모으기' 이벤트 연장

키움증권은 올해 5월 시작한 미성년자 대상 '우리아이 미국주식 더 모으기' 이벤트를 10월31일까지 연장한다고 14일 밝혔다.

'주식 더 모으기' 서비스는 출시 6개월 만에 가입자 수 15만명을 돌파하며 인기를 끌고있다. 이 중 미성년자 비중이 12%다. '주식 더 모으기'는 매일, 매주, 매월 최소 2천원부터 정기적으로 미국주식을 자동 매수할 수 있는 서비스다. 특히 서비스 이용 시 매수 수수료 및 매수 환전수수료가 전액 면제돼, 수수료 부담 없이 꾸준히 미국주식을 모을 수 있다.

이벤트에 참여하는 미성년자 고객에게는 미국주식 적립식 주문에 사용할 수 있는 1만원 상당쿠폰이 지급된다. 또한 신규 계좌개설 고객은 9만원, 기존 계좌보유 고객은 2만원 상당 서비스 쿠폰을 추가로 받을 수 있다. 또한 이벤트를 카카오톡으로 공유하면 최소 1만원에서 최대 100만원의 쿠폰을 더 받을 수 있다.

현재 미성년자 고객들이 가장 많이 적립한 종목은 SCHD, QQQ, VOO, QQQM 등 장기 분산 투자에 적합한 미국 대표 ETF와 팔란티어(PLTR), 아이온큐(IONQ) 등 성장성이 높은 기술주로 나타났다. 이는 안정적인 지수·배당형 상품과 미래 성장 산업을 동시에 담으려는 투자 성향이 반영된 것으로 보인다.

키움증권 관계자는 "이번 이벤트는 자녀의 자산 형성과 올바른 투자 습관 형성을 지원하는 데 의미가 있다"며 "부모와 함께 투자에 대해 이야기하며 건전한 투자 문화를 경험할수 있을 것"이라고 말했다.

이벤트 신청 및 자세한 내용은 키움증권 공식 홈페이지 및 모바일 앱(영웅문S#)에서 확인할 수 있다.





