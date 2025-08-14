비트코인, 장중 12만4천달러 돌파…이더리움 파죽지세(종합)

역대 최고가 또 갈아치워

알트 대장주 이더리움도

4700달러 넘어 최고가 근접

가상자산 대장주 비트코인이 14일 장중 12만4000달러를 넘기며 사상 최고가를 경신했다. 알트코인(비트코인을 제외한 가상자산) 대장주인 이더리움도 장중 4700달러를 넘어서며 2021년 최고가에 근접했다.

글로벌 가상자산 시황사이트 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 이날 오전 11시경 24시간 전 비 3.46% 오른 12만3460달러에 거래되고 있다. 이날 한때 비트코인은 12만4457달러로 역대 최고가를 갈아치웠으나 차익실현 매물이 쏟아지면서 12만4000달러 이하로 회귀했다.

같은 시각 알트코인 대장주인 이더리움은 3.39% 오른 4728달러에 거래되고 있다. 이더리움은 지난 9일 4000달러를 돌파한 이후 일주일간 상승세를 지속했다. 4000달러대를 회복한 것은 2021년 말 이후 처음이다. 다만 2021년 11월 세운 역대 최고가(4891달러)에는 도달하지 못했다. 솔라나와 도지코인, 트론 등 일부 알트코인 대형주들도 3~6%대 강세를 보이는 중이다.

이번 상승은 이번 주 발표된 미 인플레이션 지표가 시장 예상치와 일치하면서 9월 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대를 강화한 데 따른 것으로 풀이된다.

기관을 대상으로 한 외환(FX) 및 암호자산 플랫폼 LMAX 그룹의 시장 전략가 조엘 크루거는 "완화된 인플레이션 신호와 연방준비제도의 기준금리 인하 기대감에 S&P500과 나스닥이 사상 최고치 부근에서 움직이는 등 광범위한 자본시장이 (비트코인 상승의) 추진력을 제공하고 있다"고 말했다.

가상자산 분석업체 10X 리서치는 이날 보고서에서 "신용 스프레드(국채와 회사채 금리차)가 좁혀지고 대출 증가율이 상승하는 등 지속적인 랠리의 조건이 갖춰지고 있다"며 "Fed가 금리 인하에 소극적이지만 방향을 전환할 경우 투자자들이 고위험 자산으로 빠르게 자금을 이동시킬 것"이라고 분석했다.

시장은 오는 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 0.25%포인트 금리 인하 가능성을 90% 이상으로 보고 있지만, 더 큰 폭의 완화를 요구하는 압박도 커지고 있다고 가상자산 전문매체 코인데스크는 전했다.

보고서는 또 "비트코인과 주식은 이미 선제적으로 반응하고 있지만, 시장은 여전히 다가올 변화를 완전히 반영하지 않았다"며 추가 상승 가능성을 열어뒀다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



