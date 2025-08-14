본문 바로가기
경기관광공사, AI활용 다양한 마케팅 '눈길'

이영규기자

입력2025.08.14 09:57

시계아이콘00분 36초 소요
언론사 홈 구독
경기관광공사가 인공지능(AI)을 활용한 다양한 마케팅을 선보이고 있다.


경기관광공사는 먼저 AI로 만든 캐릭터 '달G'를 활용한 유튜브 쇼츠 시리즈를 선보이며 좋은 반응을 얻고 있다. 최근 공개된 '달G' 쇼츠 시리즈는 랩 버전과 버스킹 버전 2편이다.

버스킹 버전 영상에서는 '달G'가 감미로운 목소리로 이달 15~16일 이틀간 시흥 거북섬에서 열리는 여름 축제를 소개했다. 1500대의 드론과 함께하는 드론쇼, LED 트론댄스 등 여름밤의 낭만적인 즐길 거리를 재치 있게 전달했다.


이번 시리즈는 총 8편으로 기획됐으며, 2주 간격으로 새로운 영상이 경기관광공사 공식 유튜브 채널 '경기관광'을 통해 공개된다.


경기관광공사의 AI 다람쥐 '달G'

경기관광공사의 AI 다람쥐 '달G'

경기관광공사는 '달G' 시리즈 외에도 AI를 활용한 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다.

경기관광플랫폼의 챗봇AI가 추천하는 여행코스를 담은 '경기GO'시리즈(경기관광 유튜브)가 대표적이다. 시즌1은 상반기에 공개됐으며, 시즌2는 연말에 5편이 추가 공개된다. 또 홍보마케팅팀 직원이 직접 AI를 활용해 홍보영상과 음원을 제작해 SNS 채널에 선보이는 등 AI 기술을 관광 홍보에 적극적으로 접목하고 있다.


경기관광공사 홍보마케팅 관계자는 "최신 기술 트렌드에 맞춰 AI 캐릭터와 콘텐츠를 통해 경기도의 다채로운 매력을 알리고자 시리즈를 기획했다"며 "앞으로도 AI를 비롯한 혁신 기술을 적극 활용하여 경기도 여행의 즐거움을 매력적으로 소개할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
