한투 "여천NCC·건설사망 사고, 크레딧 시장 영향은 제한적"

여천NCC의 유동성 이슈, 포스코이앤씨와 DL건설의 건설현장 사망사고 및 정부의 강력 대응 검토 등 최근 석유화학·건설업종에서 발생한 크레딧 이슈가 크레딧 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이라는 증권가 분석이 나왔다.

김기명 한국투자증권 연구원은 14일 '최근 크레딧 이슈의 파급영향' 보고서에서 "예상치 못한 업종에서 발생한 이슈라면 전체 업종에 대한 신용위험 점검을 필요로 하면서 크레딧시장 전반으로 충격이 확산할 수 있지만, 이미 경계감이 존재하는 업종에서 발생한 이슈이기에 크레딧시장 전반에 영향을 줄 가능성은 제한적"이라며 이같이 밝혔다.

먼저 김 연구원은 여천NCC와 관련해 "DL케미칼과 한화솔루션이 지분을 50%씩 보유하고 있어 책임경영이 부재할 수 있는 지분구조"라면서 7월 말 한화솔루션의 자금지원 결정에 이어, 한화그룹과 입장차를 보이던 DL그룹도 자금지원으로 방향을 틀면서 유동성 위기가 해결될 가능성이 커졌다고 언급했다.

그는 "유동성 위기의 원인으로 주주 구성상 취약성을 들 수 있지만, 업황이 괜찮았다면 공동 주주의 의사결정이 애초부터 차이를 보이지 않았을 수도 있었을 것"이라며 "기본적으로 업황이 부진한 석유화학업종의 구조적인 문제가 해결되지 못하고 계속 이어지면서 약한 고리가 먼저 터져버린 상황"이라고 진단했다.

이어 "대부분의 범용제품 생산 석유화학업체가 한 번쯤은 등급이 떨어졌거나 등급 전망이 '부정적'으로 조정된 상태다. 추가적인 등급 하락에서도 자유롭지 못할 수 있는 상황"이라며 "석유화학업종에 대한 시장 경계감은 고조될 것"이라고 진단했다. 다만 "지지부진했던 석유화학업종의 구조조정이 여천NCC의 유동성 이슈 발생을 계기로 속도를 내면서 생산능력을 내수 사이즈 정도로 축소하게 된다면, 장기적 관점에서 구조조정 후 남은 기업의 실적은 개선을 기대해 볼 수 있다"고도 덧붙였다.

정희민 포스코이앤씨 사장이 지난달 29일 인천 송도 본사에서 연이은 현장 사망사고와 관련한 담화문 발표에 앞서 관계자들과 사과 인사하고 있다. 이재명 대통령은 이날 오전 국무회의 모두발언을 통해 올해 포스코이앤씨 현장에서 연이은 산업재해 사고로 노동자들이 숨진 사실을 언급하며 질타했다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

사망사고와 관련한 건설업종 경계감은 업체별 차별화가 나타날 것으로 예상했다. 김 연구원은 "산재 반복 기업의 입찰 자격 영구 박탈과 금융 제재가 실제로 제도화되면, 건설업종 등 산재 위험이 높은 업종의 채권 투자에 수반되는 예상 가능 범위 밖의 위험 수준이 과도하게 높아질 수 있다"면서 관련 모니터링 필요성을 언급했다.

그는 "안전관리 강화 과정에서 공기 지연 등에 따른 추가적인 원가 발생으로 수익성 저하 부담이 생길 수 있다"면서 "예정 사업장이나 PF 보증에서 지방 소재 현장 비중이 큰 건설사는 등급 하방 압력에서 자유롭지 못할 것"으로 내다봤다. 반면 "서울 등 수도권 정비사업 비중이 크고 재무역량을 보유한 상위권 건설사는 등급 하방 압력이 제한될 수 있을 것"이라고 전망했다.

이에 따라 이러한 일련의 이슈가 크레딧 시장 전반에 영향을 주지는 않을 것이란 관측이다. 김 연구원은 "이들 업종은 이미 실적 부진 내지 업종 리스크가 고조된 상황이 상당 기간 경과한 상태"라며 "주요 채권 투자자들이 위험회피 차원에서 익스포져를 최소화하거나 궁극적인 원리금 상환능력 관점에서 문제가 없는 종목 중심으로 접근했을 것으로 예상된다"고 그 배경을 설명했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



