[내일날씨] 중부는 물폭탄, 남부는 찜통

최서윤기자

입력2025.08.13 20:09

목요일인 14일 중부지방에는 돌풍과 천둥·번개를 동반한 매우 강하고 많은 비가 내리겠다.


중부지방은 대체로 흐리겠고 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다.

14일까지 이틀간 예상 강수량은 서울·인천·경기·서해5도 50~150㎜(많은 곳 200㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~100㎜(많은 곳 강원 중·북부 내륙 150㎜ 이상), 강원 북부 동해안 10~40㎜, 강원 중·남부 동해안 5~20㎜다.


서울 종로 경복궁을 찾은 관광객들이 비를 피해 이동하고 있다. 조용준 기자

서울 종로 경복궁을 찾은 관광객들이 비를 피해 이동하고 있다. 조용준 기자

충남 북부와 충북 중·북부는 30~80㎜(많은 곳 충남 북부 100㎜ 이상), 대전·세종·충남 남부·충북 남부·전북 동부 내륙·광주·전남·대구·경북·울산·경남 내륙은 5~40㎜의 비가 내릴 것으로 예보됐다.


광주와 전남 내륙·전북 내륙·경남 내륙·대구·경북 내륙에는 5~40㎜, 제주도 산지에는 5~20㎜의 소나기가 내릴 것으로 예상된다.

수도권, 강원도, 충청권에는 14일 오전까지 시간당 30㎜ 안팎의 강한 비가 예보돼 안전사고에 유의해야 한다.


비가 내리는 동안에는 기온이 다소 내려가지만, 전국 대부분 지역에서 당분간 최고 체감온도가 31도 이상 오르며 무더위가 이어진다.


아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 28~34도로 예보됐다.


미세먼지 농도는 대기 확산과 강수 영향으로 전 권역 '좋음' 수준을 유지할 전망이다.


바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서 0.5~2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해·남해 0.5~2.0m로 예측된다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

