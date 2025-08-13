본문 바로가기
[속보] 대통령실, 국가정보원 3차장에 김창섭 임명

송승섭기자

입력2025.08.13 16:11

[속보] 대통령실, 국가정보원 3차장에 김창섭 임명
[속보] 대통령실, 국가정보원 3차장에 김창섭 임명





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

