FSN, 상반기 영업이익 172억…흑자전환 성공

FSN은 상반기 연결기준 영업이익이 172억원으로 전년 동기 대비 흑자전환했다고 13일 공시했다.

같은 기간 매출액은 109% 늘어난 1318억원이다. 당기순이익은 83억원으로 흑자로 전환했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



