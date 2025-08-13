광명시민 500명 모여 기본사회 청사진 그린다

내달 13일 원탁토론회서 주민참여예산·기본사회 정책 논의

박승원 시장 "시민 주체로 기본사회 실현하는 첫걸음 될것"

경기도 광명시가 기본사회 청사진 마련을 위해 대규모 원탁 토론회를 개최한다.

광명시는 다음 달 13일 광명시민체육관에서 '제8회 광명시민 500인 원탁 토론회'를 개최한다고 13일 밝혔다.

토론회는 시민이 직접 시정에 참여해 정책을 제안하고, 지역사회가 시의 미래를 설계하는 '참여 기반 정책 설계의 장'으로 마련됐다.

토론회는 ▲1부 2026년 주민참여예산 사업 선정 ▲2부 우리가 바라는 기본사회 등 두 가지 주제로 진행된다.

1부에서는 시민들이 지역 실정에 맞춘 주민참여예산사업을 토론하고, 현장 투표를 통해 사업의 우선순위를 결정한다. 앞서 시는 주민참여예산제를 통해 생활밀착형 사업, 지역 균형발전, 복지 증진 등 다양한 사업을 추진해 왔다.

2부에서는 교육, 주거, 일자리, 돌봄, 건강 등 전 세대를 아우르는 사회적 안전망 구축 방안을 주제로 기본사회 정책을 논의한다. 주요 논의 내용은 ▲청소년의 교육·진로 및 문화공간 확대 ▲청년 주거·일자리 불안 해소 ▲중장년의 일자리와 돌봄 부담 완화 ▲어르신의 사회적 고립 방지와 건강 증진 등이다.

시는 현장 평가에서 실행 가능성이 높다고 판단되는 제안은 시상과 함께 시 정책에 반영할 계획이다.

박승원 광명시장은 "원탁토론회는 시민의 삶에 밀접한 주제를 고민하고 더 나은 도시를 함께 설계하는 자리"라며 "시민 모두가 정책의 주체가 돼 기본사회 실현의 첫걸음을 내딛는 자리가 될 것"이라고 말했다.

시는 다음 달 5일까지 안내문에 기재된 QR코드 또는 이메일을 통해 토론회 참가 신청을 받는다. 자세한 내용은 광명시 정책기획과로 문의하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



