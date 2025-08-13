본문 바로가기
매머드커피 마산교방푸르지오점, 오동동에 사랑의 라면 기탁

영남취재본부 송종구기자

입력2025.08.13 10:55

따뜻한 나눔의 실천, 지역사회에 훈훈함 전해

경남 창원특례시 오동동은 13일 매머드커피 마산교방푸르지오점에서 관내 어려운 이웃을 위해 라면 31박스를 기탁했다고 밝혔다.

매머드커피 마산교방푸르지오점 오동동에 물품 기탁.

이번 나눔은 매머드커피 마산교방푸르지오점의 자발적 참여로 이루어진 것으로, 지역 내 소외된 이웃들에게 도움의 손길을 전하고 더불어 사는 지역사회를 만들고자 하는 뜻을 담고 있다. 기탁된 라면은 관내 어려운 가정에 전달될 예정이다.


매머드커피 마산교방푸르지오점 관계자는 "이번 기탁을 통해 지역 내 어려운 이웃들에게 작은 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하고 나눔 활동을 적극 실천하겠다"고 전했다.

조일용 오동동장은 "매머드커피 마산교방푸르지오점의 따뜻한 나눔 실천에 감사드린다"며 "이러한 나눔이 지역 내 어려운 주민들에게 큰 위로와 힘이 될 것이라"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

