매머드커피 마산교방푸르지오점, 오동동에 사랑의 라면 기탁

경남 창원특례시 오동동은 13일 매머드커피 마산교방푸르지오점에서 관내 어려운 이웃을 위해 라면 31박스를 기탁했다고 밝혔다.

이번 나눔은 매머드커피 마산교방푸르지오점의 자발적 참여로 이루어진 것으로, 지역 내 소외된 이웃들에게 도움의 손길을 전하고 더불어 사는 지역사회를 만들고자 하는 뜻을 담고 있다. 기탁된 라면은 관내 어려운 가정에 전달될 예정이다.

매머드커피 마산교방푸르지오점 관계자는 "이번 기탁을 통해 지역 내 어려운 이웃들에게 작은 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하고 나눔 활동을 적극 실천하겠다"고 전했다.

조일용 오동동장은 "매머드커피 마산교방푸르지오점의 따뜻한 나눔 실천에 감사드린다"며 "이러한 나눔이 지역 내 어려운 주민들에게 큰 위로와 힘이 될 것이라"고 말했다.





