[포토] 코엑스, 2025 에듀플러스위크 미래교육박람회 개최

13일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '제16회 2025 에듀플러스위크 미래교육박람회'에 참가한 관람객들이 디지털 교육 자료를 보고 있다.







