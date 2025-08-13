본문 바로가기
"3세반 교사 한 명이 13명 넘게 돌보는 일 없도록" 개선

오주연기자

입력2025.08.13 12:00

시계아이콘00분 43초 소요
서울시교육청, 3세 반 대상 보조인력 지원

서울특별시교육청이 유보통합 4대 상향평준화 과제 중 하나인 '교사 대 영유아 수 비율 개선 사업'을 본격 추진한다고 13일 밝혔다.


이 사업은 유치원과 어린이집에서 추가 인력 수요가 가장 높은 3세 학급(반)을 대상으로, 교사 대 영유아 수 비율이 1:13을 초과하는 경우 예산 범위 내에서 보조 인력 한 명의 인건비를 지원하는 방식으로 운영된다. 교육부의 '2025년 영유아학교 시범사업 계획(3세반 1:13 초과 시 교사 배치)'을 반영한 조치다.

교사 대 영유아 수 비율 개선 사업은 유보통합 상향평준화 과제 중 유치원·어린이집 현장 및 학부모 요구와 만족도가 가장 높은 과제다. 그러나 인력 채용 및 관리의 어려움으로 전국 시도교육청 중에서 서울시교육청이 유일하게 추진하고 있다.


이번 시범사업에는 유치원 161개 기관(250학급), 어린이집 217개 기관(252반) 등 총 378개 기관, 502학급이 참여할 예정이다. 사업 예산은 85억원 가량 소요될 것으로 예상된다. 시교육청은 3세 유아 수를 고려해 예산 범위 내에서 지원하겠다는 계획이다.


인건비는 유치원과 어린이집 기관 유형에 따라 다르게 지원이 된다. 유치원에는 3세 학급에 1일 최대 5시간의 교육 과정 지원인력 1명을 배치하고, 어린이집에는 3세반에 1일 최대 7시간의 보조교사 1명을 배치할 수 있도록 지원한다.

정근식 서울시교육감은 "이번 시범사업을 통해 교사와 영유아 간 상호작용의 질을 향상시키고, 교사가 교육·보육에 보다 집중할 수 있는 기반을 다져나감으로써 성공적인 유보통합 실현을 위한 토대를 마련할 것으로 기대한다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
